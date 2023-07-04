Жінку готували до кремації, але вона прокинулася по дорозі на власні похорони (фото)
Жінка, яку вважали мертвою і везли на власний похорон, раптом прокинулася. Це неймовірне диво, адже "померлу" родичку оплакували і готували до кремації.
Про це пише Daily Star.
Жінка лікувалася на рак, але "померла"
49-річна Чатапорн Сріпхонла померла в Таїланді, в провінції Удон Тані, 29 червня. А коли її транспортували додому, щоб провести обряд кремації і поховання, жінка раптом прокинулася.
Парамедики були впевнені, що Чатапорн померла, адже вона перестала дихати й подавати ознаки життя.
Матір жінки вже обдзвонила родичів, аби повідомити про її смерть, яка сталася після боротьби з раком печінки.
"Моя донька лікувалася від раку в лікарні, але лікарі сказали нам, що у неї лише невеликі шанси вижити", - розповіла родичка жінки.
Чатапорн "померла" по дорозі додому
Через тяжку хворобу жінка проводила багато часу в лікарні, але її вирішили забрати додому, щоб вона могла провести останні дні з родиною.
"Я хотіла, щоб вона провела свої останні хвилини з родиною, тому домовилася, щоб її відвезли до нас додому... Ми з розбитим серцем дізналися, що вона померла дорогою додому", - додала матір Чатапорн.
Чатапорн Сріпхонла була визнана мертвою (фото: dailystar)
Родина дотримувалася буддійської традиції щодо швидкої кремації та негайно підготувалася до її похорону, купивши труну та узгодивши церемонію з персоналом храму.
Жінка оговталася, коли її везли на церемонію кремації
Фургон з тілом Чатапорн перенаправили від їхнього дому до храму, де тіло мали залишити на ніч, а вранці провести церемонію.
Однак люди, що були поруч з тілом були шоковані, коли "мертва" раптово прокинулась і розплющила очі.
Жінка прокинулася по дорозі на кремацію (фото: dailystar)
Потім Чатапорн була терміново доставлена до лікарні Ban Dung Crown Prince Hospital, де вона перебуває під медичним наглядом.
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