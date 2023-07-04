Женщину готовили к кремации, но она проснулась по дороге на собственные похороны (фото)

Женщина, которую считали мертвой и везли на собственные похороны, вдруг проснулась. Это невероятное чудо, ведь "умершую" родственницу оплакивали и готовили к кремации.

Женщина лечилась от рака, но "умерла"

49-летняя Чатапорн Срипхонла скончалась в Таиланде, в провинции Удон Тани, 29 июня. А когда ее транспортировали домой, чтобы провести обряд кремации и похорон, женщина вдруг очнулась.

Парамедики были уверены, что Чатапорн умерла, ведь она перестала дышать и подавать признаки жизни.

Мать женщины уже обзвонила родственников, чтобы сообщить о ее смерти после борьбы с раком печени.

"Моя дочь лечилась от рака в больнице, но врачи сказали нам, что у нее лишь небольшие шансы выжить", - рассказала родственница женщины.

Чатапорн "умерла" по дороге домой

Из-за тяжелой болезни женщина проводила много времени в больнице, но ее решили забрать домой, чтобы она могла провести последние дни с семьей.

"Я хотела, чтобы она провела свои последние минуты с семьей, поэтому договорилась, чтобы ее отвезли к нам домой... Мы с разбитым сердцем узнали, что она умерла по дороге домой", - добавила мать Чатапорн.

Чатапорн Срипхонла была признана мертвой (фото: dailystar)

Семья придерживалась буддийской традиции быстрой кремации и немедленно подготовилась к ее похоронам, купив гроб и согласовав церемонию с персоналом храма.

Женщина пришла в себя, когда ее везли на церемонию кремации

Фургон с телом Чатапорн был перенаправлен от их дома в храм, где тело должны были оставить на ночь, а утром провести церемонию.

Однако люди, которые были рядом с телом, были шокированы, когда "мертвая" внезапно очнулась и открыла глаза.

Женщина очнулась по дороге на кремацию (фото: dailystar)

Затем Чатапорн была срочно доставлена ​​в больницу Ban Dung Crown Prince Hospital, где она сейчас находится под присмотром медиков.