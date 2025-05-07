Женщины массово попадают в реанимацию из-за нового бьюти-тренда: что происходит

Инъекции красоты стали настолько популярными, что некоторые пытаются делать их самостоятельно. Однако косметологи предупреждают: домашние процедуры с ботоксом или филлерами могут обернуться серьезными осложнениями и потребностью в медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Allure .

Опасность введения инъекций дома

Пластический хирург Теда Контис рассказала о пациентке, которая вводила себе филлер в губы дома. Она годами делала себе инъекции и попала в беду. Иглой она попала в главную артерию губы и прервала кровоснабжение, что привело к проблемам.

Женщине вводили гиалуронидазу (инъекционный препарат, растворяющий гиалуроновую кислоту). Пациентка рассказала, что покупала филлер онлайн.

"Нейротоксины со странными торговыми названиями - это вещи, о которых я никогда не слышала, не по обычному протоколу. Самое страшное в этом то, что это за продукты? Откуда они берутся? Действительно ли филлеры - это гиалуроновая кислота? Стерильны ли они стерильны? Люди не должны этого делать, ведь это чрезвычайно опасно", - сказала медик.

Доктор медицинских наук, сертифицированный пластический хирург лица Лаура Гарсия-Родригес рассказала, что лечила многочисленные осложнения от инъекций дома, включая шишку размером с шарик от неудачных домашних инъекций в губы.

В частности, у другой пациентки на кончике носа образовалась рана размером с монету, которая достигала до хряща.

"Худшая пациентка, которую я видела, уколола себе в лоб что-то - никогда не знаешь, что найдешь в интернете - и вся правая сторона ее лба стала темной, фиолетовой и болезненной. Это была сосудистая проблема - этот участок неделю был лишен кислорода. Иногда нервы восстанавливаются, а иногда нет. Можно действительно испортить себе лицо навсегда, например, полностью изуродовать его", - добавила она.

Какие препараты выбирать

Тревожный рост количества поддельных инъекционных препаратов представляет серьезную угрозу для безопасности пациентов. Важно приобрести инъекционный препарат, одобренный FDA, который отпускается только по рецепту.

К тому же, если вы введете филлер не в то место, то вы парализуете мышцу, она становится неактивной. Филлер может эмболизировать (заблокировать) кровеносный сосуд.

А заблокированная коронарная артерия может вызвать сердечный приступ. В других случаях прекращение кровоснабжения тканей может привести к осложнениям, включая постоянную слепоту, некроз (отмирание кожи) и рубцевание.

Как понять, что филлер введен правильно

Чтобы понять, что филлер (например, гиалуроновая кислота) введен правильно, стоит обратить внимание на несколько признаков.

Визуальный результат

Изменения не должны быть слишком заметными или неестественными. Лицо или обработанная зона должны оставаться симметричными.

Поверхность кожи должна быть гладкой, без бугорков или впадин.

Ощущения после процедуры

Не должно быть сильной боли. Легкая болезненность или отек возможны в первые дни, но не должно быть резкой боли.

Филлер должен распределиться равномерно, небольшие синяки возможны, но они должны исчезать в течение недели.

Реакция кожи

Легкий отек возможен в первые 1-3 дня. Если есть покраснение, которое не исчезает, или появляется жар - это может быть признаком инфекции.

Профессиональное наблюдение