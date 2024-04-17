В Кривому Розі у жінки після укусу комара виріс під шкірою 11-сантиметровий гельмінт

У Кривому розі жінка після укусу комара заразилася серйозною хворобою, яку переносяться комахами - дирофіляріозом. До лікарів постраждала звернулася сама та звернулася зі скаргами на дискомфорт у скроні.
Деталі цього випадку розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Суспільне".
Жінка звернулася до лікаря зі скаргами про дискомфорт. Медик оглянув скроню пацієнтки та виявив під шкірою жінки 11-сантиметрового паразита. Його прийшлося видаляти хірургічним шляхом.
За словами лікаря-паразитолога Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Лариси Угодіної, на Дніпропетровщині це перший випадок зараження дирофіляріозу у 2024 році. Минулого року було зафіксовано два таких випадки.
Фахівець пояснила, що дирофілярії живуть у крові собак. А людям ці паразити передаються через укуси комарів.
Зазвичай проходить декілька місяців після укусу, перш ніж гельмінт стає помітним під шкірою. У випадку виявлення паразита необхідно швидко звернутися до медиків для його видалення. Цей гельмінт не є отруйним, проте наявність його під шкірою може викликати нагноєння, бо це - інородне тіло.
Для того, щоб не заразитися такими гельмінтами, перш за все, потрібно захищатися від укусів комарів. Для цього варто встановити сітки на вікнах, аби комахи не потрапляли до приміщення.
А під час перебування на вулиці варто користуватися спеціальними засобами від комах.
"Комарі частіше нападають ввечері. Виходячи з дому в вечірній час варто вдягати одяг з довгим рукавом. Відкриті ділянки шкіри можна обробляти засобами, які відлякують комарів", - радить лікар.
Дирофіляріоз - різновид гельмінтозу, а в народі - глистів. Передається через кров. Личинку заносить комар, коли прокушує шкіру. Dirofilaria repens, або тонкий ниткоподібний гельмінт, розноситься організмом кров'ю і за пів року може досягати 30 сантиметрів у довжину.
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