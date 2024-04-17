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В Кривому Розі у жінки після укусу комара виріс під шкірою 11-сантиметровий гельмінт

У Кривому розі у жінки після укусу комара під шкірою виріс великий паразит (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Кривому розі жінка після укусу комара заразилася серйозною хворобою, яку переносяться комахами - дирофіляріозом. До лікарів постраждала звернулася сама та звернулася зі скаргами на дискомфорт у скроні.

Деталі цього випадку розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Суспільне".

Що відомо про 11-сантиметрового гельмінта

Жінка звернулася до лікаря зі скаргами про дискомфорт. Медик оглянув скроню пацієнтки та виявив під шкірою жінки 11-сантиметрового паразита. Його прийшлося видаляти хірургічним шляхом.

За словами лікаря-паразитолога Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Лариси Угодіної, на Дніпропетровщині це перший випадок зараження дирофіляріозу у 2024 році. Минулого року було зафіксовано два таких випадки.

Фахівець пояснила, що дирофілярії живуть у крові собак. А людям ці паразити передаються через укуси комарів.

Зазвичай проходить декілька місяців після укусу, перш ніж гельмінт стає помітним під шкірою. У випадку виявлення паразита необхідно швидко звернутися до медиків для його видалення. Цей гельмінт не є отруйним, проте наявність його під шкірою може викликати нагноєння, бо це - інородне тіло.

Як вберегтися від дирофіляріозу

Для того, щоб не заразитися такими гельмінтами, перш за все, потрібно захищатися від укусів комарів. Для цього варто встановити сітки на вікнах, аби комахи не потрапляли до приміщення.

А під час перебування на вулиці варто користуватися спеціальними засобами від комах.

"Комарі частіше нападають ввечері. Виходячи з дому в вечірній час варто вдягати одяг з довгим рукавом. Відкриті ділянки шкіри можна обробляти засобами, які відлякують комарів", - радить лікар.

Дирофіляріоз - різновид гельмінтозу, а в народі - глистів. Передається через кров. Личинку заносить комар, коли прокушує шкіру. Dirofilaria repens, або тонкий ниткоподібний гельмінт, розноситься організмом кров'ю і за пів року може досягати 30 сантиметрів у довжину. 

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