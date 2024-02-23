Як зрозуміти, що паразити "окупували" ваше тіло: лікар назвав усі симптоми
Зараження паразитами (глистами) може статися у будь-який момент і не завжди це залежить від того, як ви дотримуєтеся гігієни. Найчастіше заражаються паразитами діти, які тягнуть все до роту.
Які симптоми з'являються при зараженні паразитами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення лікаря Юрія Габорця в Instagram.
Фахівець перерахував ознаки, які з'являються при зараженні паразитами. Це:
- Нудота зранку
- Погане самопочуття
- Алергія на шкірі
- Шкіра лущиться на пальцях
- Алергічні реакції на їжу - може з'являтися та зникати
- Скрегіт зубів, також і вночі
- Слинотеча
- Свербіж у прианальній ділянці - особливо вночі, під час сну
- Кашель, якщо в легенях йде кровохаркання - біль
- Порушення роботи печінки - коли здавлюються тканини ехінококовими кістами, збільшена печінка
- Застій у жовчному, якщо є лямбліоз
Також лікар назвав і неочікуваний симптом - хочеться солодкого.
"Продукти життя паразитів отруюють організм, через їхні токсини може бути агресія, слабкість, алергізація, порушення роботи імунної системи, збільшення лімфовузлів, анемія, гіперактивність у дітей, свербіж. А у випорожненнях можна побачити гострики та аскариди. І саме основне - біль в ділянці пупка та втрата ваги. Бо паразити забирають усі поживні речовини, всі вітаміни, активно розмножуються", - додав Юрій Габорець.
Він зауважив, що діти можуть швидше підхопити паразитів, бо все тягнуть до рота, спілкуються з тваринками. А ось дорослі можуть підчепити паразитів з м'яса чи риби, які містять личинки й ця їжа не була достатньо термічно оброблена.
При наявності симптомів потрібна негайна діагностика та лікування. Для цього потрібно якомога швидше звернутися до сімейного лікаря та отримати направлення на необхідні аналізи.
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