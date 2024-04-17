В Кривом Рогу у женщины после укуса комара вырос под кожей 11-сантиметровый гельминт

В Кривом роге женщина после укуса комара заразилась серьезной болезнью, переносимой насекомыми - дирофиляриозом. К врачам пострадавшая обратилась сама и обратилась с жалобами на дискомфорт в виске.
Детали этого случая рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне".
Женщина обратилась к врачу с жалобами на дискомфорт. Медик осмотрел висок пациентки и нашел под кожей женщины 11-сантиметрового паразита. Его пришлось удалять хирургическим путем.
По словам врача-паразитолога Днепропетровского областного центра контроля и профилактики болезней Ларисы Угодиной, в Днепропетровской области это первый случай заражения дирофиляриоза в 2024 году. В прошлом году было зафиксировано два таких случая.
Специалист объяснила, что дирофилярии живут в крови собак. А людям эти паразиты передаются из-за укусов комаров.
Обычно проходит несколько месяцев после укуса, прежде чем гельминт становится заметным под кожей. В случае обнаружения паразита необходимо быстро обратиться к медикам для его удаления. Этот гельминт не является ядовитым, однако его наличие под кожей может вызвать нагноение, ибо это - инородное тело.
Для того чтобы не заразиться такими гельминтами, прежде всего, нужно защищаться от укусов комаров. Для этого следует установить сетки на окнах, чтобы насекомые не попадали в помещение.
А во время пребывания на улице следует пользоваться специальными средствами от насекомых.
"Комары чаще нападают вечером. Выходя из дома в вечернее время следует одевать одежду с длинным рукавом. Открытые участки кожи можно обрабатывать средствами, которые отпугивают комаров", - советует врач.
Дирофиляриоз - разновидность гельминтоза, а в народе - глистов. Передается через кровь. Личинку заносит комар, когда прокусывает кожу. Dirofilaria repens, или тонкий нитевидный гельминт, разносится организмом кровью и за полгода может достигать 30 сантиметров в длину.
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