Жінка зробила величезне тату і стала зіркою мережі: малюнок на обличчі схожий на іграшки для дорослих (фото)

Дивне тату на обличчі

Так, жінці "набили" малюнок буквально від вуха до вуха. Вона хотіла, аби її обличчя "прикрасив" оригінальний малюнок. Планувалося, що це будуть кинджали та чорні труни.

Майстер виконав побажання жінки й зробив тату. Чорні чорнила важко не помітити на обличчі. Як на нове тату відреагувала сама жінка - залишається загадкою. Але навряд чи вона очікувала на те, якою буде реакція мережі.

Жінка зробила величезне тату (скріншоти)

Що кажуть коментатори

У мережі одразу ж почали висміювати тату. Одні коментатори написали, що труни насправді схожі на іграшки для дорослих. Інші ж почали порівнювати тату з невдалими візерунками на старому посуді.

Як виглядає тату, яке зробило жінку зіркою мережі (скріншот)

Також коментатори пишуть:

"у цього тату є хоча б якийсь сенс?"

"це просто жахливо"

"це реклама секс-іграшок?".

Втім, знайшлися й такі юзери, які зазначили, що жінка точно не заслуговує на образливі жарти. Деякі коментатори намагаються захистити її від хейту та пишуть, що ніхто не має права висміювати чиюсь зовнішність.