Жінка заблукала і виживала на вині 5 діб. Коли її знайшли, попросила сигарету

48-річна жінка застрягла на п'ять діб в австралійських бушах і вижила завдяки пляшці вина і льодяникам, які були у її авто. На щастя, її вдалося відшукати і врятувати.
Про дивовижну історію пише BBC.
І хоча жінка не п'є взагалі, їй довелося почати, аби вижити. Вона мала в машині лише пляшку вина, яку везла на подарунок. А ще трохи цукерок.
"Я думала, що помру там. У п'ятницю все моє тіло відключилося", - сказала вона, додавши, що "ось-от збиралася здатися".
Буш (англ. Bush, рус. кущі, чагарник) - великі незасвоєні людиною простори, зазвичай порослі чагарником або низькорослими деревами, які зустрічаються переважно в Австралії.
Раніше ми писали, що дівчину вигнали з супермаркету через непідходящий одяг.
Також читайте, що кіт-клептоман грабує сусідів і приносить господарці дорогі речі.