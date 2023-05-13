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Жінка заблукала і виживала на вині 5 діб. Коли її знайшли, попросила сигарету

Жінка заблукала і вижила завдяки вину (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

48-річна жінка застрягла на п'ять діб в австралійських бушах і вижила завдяки пляшці вина і льодяникам, які були у її авто. На щастя, її вдалося відшукати і врятувати.

Про дивовижну історію пише BBC.

Що трапилося з бідолагою

І хоча жінка не п'є взагалі, їй довелося почати, аби вижити. Вона мала в машині лише пляшку вина, яку везла на подарунок. А ще трохи цукерок.

Жінка була на межі життя і смерті

"Я думала, що помру там. У п'ятницю все моє тіло відключилося", - сказала вона, додавши, що "ось-от збиралася здатися".

Буш (англ. Bush, рус. кущі, чагарник) - великі незасвоєні людиною простори, зазвичай порослі чагарником або низькорослими деревами, які зустрічаються переважно в Австралії.

Раніше ми писали, що дівчину вигнали з супермаркету через непідходящий одяг.

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