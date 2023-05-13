Жінка заблукала і виживала на вині 5 діб. Коли її знайшли, попросила сигарету

Що трапилося з бідолагою

І хоча жінка не п'є взагалі, їй довелося почати, аби вижити. Вона мала в машині лише пляшку вина, яку везла на подарунок. А ще трохи цукерок.

Жінка була на межі життя і смерті

"Я думала, що помру там. У п'ятницю все моє тіло відключилося", - сказала вона, додавши, що "ось-от збиралася здатися".

Буш (англ. Bush, рус. кущі, чагарник) - великі незасвоєні людиною простори, зазвичай порослі чагарником або низькорослими деревами, які зустрічаються переважно в Австралії.