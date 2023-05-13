Женщина заблудилась и выживала на вине 5 суток. Когда ее нашли, попросила сигарету

48-летняя женщина застряла на пять суток в австралийских бушах и выжила благодаря бутылке вина и леденцам, находившимся в ее автомобиле. К счастью, ее удалось отыскать и спасти.
Об удивительной истории пишет BBC .
И хотя женщина вообще не пьет, ей пришлось начать, чтобы выжить. Она имела в машине только бутылку вина, которую везла в подарок. А еще немного конфет.
"Я думала, что умру там. В пятницу все мое тело отключилось", - сказала она, добавив, что "вот-вот собиралась сдаться".
Буш (англ. Bush, рус. кусты, кустарник) - большие неосвоенные человеком просторы, обычно поросшие кустарником или низкорослыми деревьями, встречающиеся преимущественно в Австралии.
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