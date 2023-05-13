RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Женщина заблудилась и выживала на вине 5 суток. Когда ее нашли, попросила сигарету

Женщина заблудилась и выжила благодаря вину (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

48-летняя женщина застряла на пять суток в австралийских бушах и выжила благодаря бутылке вина и леденцам, находившимся в ее автомобиле. К счастью, ее удалось отыскать и спасти.

Об удивительной истории пишет BBC .

Что случилось с бедолагой

И хотя женщина вообще не пьет, ей пришлось начать, чтобы выжить. Она имела в машине только бутылку вина, которую везла в подарок. А еще немного конфет.

Женщина была на грани жизни и смерти

"Я думала, что умру там. В пятницу все мое тело отключилось", - сказала она, добавив, что "вот-вот собиралась сдаться".

Буш (англ. Bush, рус. кусты, кустарник) - большие неосвоенные человеком просторы, обычно поросшие кустарником или низкорослыми деревьями, встречающиеся преимущественно в Австралии.

Раньше мы писали, что девушку выгнали из супермаркета из-за неподходящей одежды.

Также читайте, что кот-клептоман грабит соседей и приносит хозяйке дорогие вещи.

Читайте РБК-Украина в Google News
алкогольКурйози