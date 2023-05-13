Женщина заблудилась и выживала на вине 5 суток. Когда ее нашли, попросила сигарету

Что случилось с бедолагой

И хотя женщина вообще не пьет, ей пришлось начать, чтобы выжить. Она имела в машине только бутылку вина, которую везла в подарок. А еще немного конфет.

Женщина была на грани жизни и смерти

"Я думала, что умру там. В пятницу все мое тело отключилось", - сказала она, добавив, что "вот-вот собиралась сдаться".

Буш (англ. Bush, рус. кусты, кустарник) - большие неосвоенные человеком просторы, обычно поросшие кустарником или низкорослыми деревьями, встречающиеся преимущественно в Австралии.