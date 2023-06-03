Женщина установила камеры наблюдения в лесу и чуть не поседела от увиденного (фото)

Любительница дикой природы решила установить камеру наблюдения в лесу, чтобы понаблюдать за животными. Но от того, что она увидела, женщина чуть не поседела.

Все началось с мертвого оленя

Коринея Стенхоуп из Павелл-Ривер (город в Канаде, в провинции Британская Колумби) рассказала, что после того, как она нашла мертвого оленя на своей территории, она установила скрытую камеру для наблюдения за дикой природой, чтобы увидеть, каких животных он привлечет.

Когда 36-летняя женщина проверила запись камеры, она была шокирована увиденным на ней.

Над трупом оленя сидели "две ведьмы"

36-летняя женщина чуть не поседела, увидев двух женщин, одна из которых была почти обнажена. Они сидели над трупом оленя и, казалось, что они "обедали" на нем или даже им.

На черно-белых снимках, сделанных ночными камерами, действительно видны две фигуры с густыми взъерошенными волосами, склонившимися над мертвым оленем.

Было замечено, как эти люди подняли одно из копыт оленя к лицу.

Фото: dailystar

Теперь владелица камеры боится за свою семью

Коринея говорит, что теперь она боится за свою семью, поскольку камеру установили в двух минутах ходьбы от ее дома, и она держит трех лошадей на своей территории.

"Они пришли через десять минут после заката. Выглядели растрепанными. Похоже, у них парики...

Я не знаю, целовала ли она (копыто), нюхала ли, но от того, что прикоснулась к разложенной туше, меня тошнит. От количества бактерий, которое там, видимо, было", - рассказывает напуганная Коринея.

И хотя вероятным "убийцей" оленя была рысь, которых много в этой местности, то, что делали те женщины с трупом животного, не менее ужасно и отвратительно.