Вчені нарешті з'ясували, як виглядала перша тварина на Землі

Вченим нарешті вдалося з'ясувати, як виглядала перша багатоклітинна тварина на Землі. І хоча вона не мала кісток і не залишила по собі скам'янілостей, дослідникам вдалося пролити світло на цю "велику таємницю".

Хто вона, перша тварина?

Останні дані свідчать про те, що гребінчасті медузи (ктенофори), які є віддаленими родичами справжніх медуз, могли бути першими тваринами.

"Останній загальний предок усіх тварин, ймовірно, жив 600 або 700 мільйонів років тому. Важко знати, якими вони були, оскільки вони були тваринами з м’яким тілом і не залишили прямих скам’янілостей. Але ми можемо використовувати порівняння між існуючими тварин, щоб дізнатися про наших спільних предків", - пояснює молекулярний біолог і автор дослідження Деніел Рохсар з Каліфорнійського університету в Берклі, США.

Морський агрус, один з видів гребінчастих медуз, міг бути першою твариною (фото: sciencealert)

Як дослідники дійшли такого висновку

Дослідники порівняли геноми гребінчастої медузи, двох морських губок, двох одноклітинних тварин (хоанофлагеллят і амеби) і мікробного рибного паразита, пов’язаного як з тваринами, так і з грибами (іхтіоспора), з іншими більш сучасними тваринами.

Зчеплення висококонсервативних генних послідовностей, знайдених в одній хромосомі в усіх тварин, виявило очевидну закономірність.

Що відомо про предка тварин

Така гребінчаста медуза, як каліфорнійський морський агрус, має вісім комплектів війок, що проходять по боках, які вони використовують, щоб плавати в пошуках їжі.

Таким був предок тварин (фото: sciencealert)

"Це дослідження дає нам контекст для розуміння того, що робить тварин тваринами. Ця робота допоможе нам зрозуміти, як вони відчувають навколишнє середовище, як вони їдять і як вони рухаються", - говорять вчені.