Жінка врятувала себе та доньку від ХАМАС пилососом та палкою: вони пережили 12-годинну облогу

Мешканка кібуцу Нір Оз, який знаходиться на півночі Ізраїлю та зовсім близько до кордону з Сектором Газа, пережила жахливі 12 годин в облозі терористів ХАМАС. Вона забарикадувалася разом з донькою у безпечній кімнаті, а на дверях зробила блокування з того, що було під руками.

Іріт Лахав разом з донькою - мешканки кібуцу Нір Оз, який сильно постраждав від нападу терористів ХАМАС. В суботу зранку вона почула, що бойовики вже зайшли до її громади та швидко побігла з донькою до бомбосховища.

Але вже у приміщенні вона зрозуміла, що ця кімната облаштована як бомбосховище, а от для наступу озброєних терористів - не дуже підготовлена. У дверях навіть не було замку, бо усі бомбосховища, які будувалися в Ізраїлі з 1993 року – це армовані приміщення з бетонними стінами та важкими сталевими дверима.

Вони розраховані на те, щоб витримати ракетний удар, а не вторгнення. І замки на дверях не потрібні – з міркувань безпеки, бо під час ракетного влучання вони мають легко відкриватися.

Лахав розгублено озиралася та питалася порад - в друзів, сусідів та родичів.

"Всюди нескінченна, нескінченна стрілянина і гранати. Тому я намагаюсь зрозуміти, що робити. Чи можливо, вони збираються зламати наші двері? Як я можу переконатися, що вони заблоковані? І я почала писати смс та дзвонити людям з кібуцу, питатися, як зачинити двері, і ніхто не знав", - розповіла жінка.

А згодом вона отримала фотографію від брата - він показав, як замкнув двері в себе вдома за допомогою двох віників.

"Я подумала, що у мене нема віника, як би я зробила щось подібне? Я згадала, що у мене є палиця-коток, і я взяла її, а потім я взяла свій пилосос Dyson. Важко уявити, як це зробити, коли знаєш, що просто помреш, якщо вони зайдуть. А я просто прив'язувала ці речі до дверей. Мене колотив страх", - додала Лахав.

Коли вона збирала імпровізовану барикаду, жінка почула чоловічі голоси в будинку. А згодом бойовики ХАМАС протягом 10 хвилин намагалися виламати двері. Вона чула крики та стрілянину у своєму будинку.

"Ми нічого не могли зробити, крім як обійматися, моя донька та я, під столом, заховавшись у темряві. Ми почали говорити одна одній: "Я тебе люблю". Донька почала казати, як цінує все, що я для неї зробила. Я була впевнена, що як би я не намагалася, пилосос та палиця не витримають", - поділилася жінка.

Імпровізована барикада для захисту від ХАМАС (скриншот)

Через деякий час стало тихо і Лахав зрозуміла, що нападники покинули будинок.

Але полегшення довго не тривало, бо слідом за ними прийшла ще одна група і вони знову намагалися зламати двері. І на щастя, цим терористам це також не вдалося.

"Це було так страшно. Потім вони прийшли у третій раз. Це було схоже на безкінечний кошмар", - зізнається Лахав.

Загально жінці з донькою прийшлося витримати 12 годин облоги, аж поки не прийшли захисники ЦАХАЛ. За оцінками жінки, 30% жителів кібуцу загинули або було захоплені у полон.

Кібуц Нір ОЗ був одним з декілька кібуців, які прийняли на себе основний удар при вторгненні ХАМАС у суботу зранку.