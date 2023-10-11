ХАМАС обламав зуби об 25-річну ізраїльтянку. Її представлять до нагороди за порятунок кібуца Нір-Ам

Інбаль Ліберман стала справжньою героїнею у свої 25 років. Вона дуже швидко зорієнтувалася під час нападу ХАМАС вранці 7 жовтня та змогла врятувати все своє поселення. Інбаль ліквідувала сама п'ятьох бойовиків, а до приходу допомоги вона разом із жителями знищила понад 20 терористів.

Що відомо про подвиг 25-річної ізраїльтянки, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Maariv.

Першою в країні зрозуміла, що ХАМАС напав

Інбаль Ліберман - пройшла військову підготовку у бойових частинах ЦАХАЛу та була Координатором служби безпеки у своєму регіоні з грудня 2022 року.

А ще вона відповідала за безпеку свого населеного пункту у надзвичайних ситуаціях до прибуття сил ЦАХАЛ чи поліції. Саме вона була сполучною ланкою між жителями поселення, місцевою владою та силовиками.

Дівчина навчалася у школі жіночого лідерства, вона народилася та виросла у кібуці Нір-Ам, який знаходиться на кордоні із Сектором Газа.

Уранці 7 жовтня дівчина дуже швидко зрозуміла, що відбувається щось серйозне. Вона оцінила загрозу, швидко зібрала всіх, хто може захищати поселення, роздала зброю "групі швидкого реагування", підготувала план захисту та розставила засідку.

"Вона перша в Ізраїлі усвідомила, що відбувається. Бігала як божевільна від будинку до будинку, організувала загін самооборони, підготувала план захисту кібуци, розставила чоловіків у засідки біля паркану", - розповіли про дівчину її сусіди.

Тому Нір-Ам зустріли терористів ХАМАС у всеозброєнні, а кібуц перетворився на неприступну фортецю.

Сама ж Інбаль убила п'ятьох бойовиків, а до приходу допомоги вона разом зі своїм загоном самооборони знищила понад 25 бойовиків - усі бойовики ХАМАС, які намагалися проникнути до кібуцу, були знищені. Їхні трупи потім перерахували біля паркану.

Кібуцам по сусідству з Нір-Ам пощастило значно менше – там ізраїльтяни зазнали тяжких втрат.

Інбаль Рабін-Ліберман урятувала від терористів кібуц Нір-Ам (фото: facebook.com/inbal.liberman)

Де зараз героїня Інбаль

Після того, як вона захистила поселення від терористів, Інбаль разом зі своєю родиною, як і решта мешканців, були евакуйовані на більш безпечну територію.

Наразі вона знаходиться в одному з готелів Тель-Авіва, де 9 жовтня відсвяткувала свій день народження. Дівчину прийшов привітати мер міста Рон Хульдаї.

"Інбаль - героїня. Її історія, про яку всі розповідають, нікого не залишає байдужим, до її холоднокровності, сміливості та відваги. Завдяки Інбаль було врятовано десятки життів. Завдяки їй було врятовано кібуц Нір-Ам", - написав мер Тель-Авіва своїй сторінці у Facebook.

Індаль та мер Тель-Авіва (фото: facebook.com/ron.huldai)

Кібцуам по сусідству з Нір-Ам пощастило значно менше - там ізраїльтяни зазнали тяжких втрат.

Вчинком Інбаль захоплюються всі ізраїльтяни та вважають, що вона заслуговує на премію Ізраїлю. І багато хто впевнений, що дівчина отримає нагороду після закінчення війни.

"Історія її героїзму - це історія, яка увійде до ізраїльської історії на багато поколінь. Інбаль - причина того, що у всій окрузі залишився неушкодженим лише один кібуц - Нір-Ам", - зазначають у виданні.

Для довідки

Кібуц – традиційне поселення в Ізраїлі. Це самостійна соціальна та економічна структура, де все обладнання та засоби виробництва належать всьому колективу, а рішення приймаються на загальних зборах усіх його членів. Традиційно базуються на сільському господарстві, але останніми роками його почало витісняти й інші сфери господарств – від заводів до високих технологій.

Наразі на території Ізраїлю знаходиться 270 кібуц, у якому мешкає близько 2,2% населення. За фактом, кібуци – це комуни, де діти проводять час у садках та школах, а дорослі займаються роботою. Усі мають рівні права, всі мають обов'язки, весь урожай ділиться порівну, а освіту діти отримують з допомогою комуни. Пенсіонерів утримують працездатні жителі кібуцу.