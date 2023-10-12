Женщина спасла себя и дочь от ХАМАС пылесосом и палкой: они пережили 12-часовую осаду

Жительница кибуца Нир Оз, который находится на севере Израиля и совсем близко к границе с Сектором Газа, пережила ужасные 12 часов в осаде террористов ХАМАС. Она забаррикадировалась вместе с дочерью в безопасной комнате, а на дверях сделала блокировку из того, что было под руками.

Ирит Лахав вместе с дочерью - жительницы кибуца Нир Оз, сильно пострадавшего от нападения террористов ХАМАС. В субботу утром она услышала, что боевики уже вошли в ее общину и быстро побежала с дочкой в бомбоубежище.

Но уже в помещении она поняла, что эта комната обустроена как бомбоубежище, а для наступления вооруженных террористов - не очень подготовлена. В дверях даже не было замка, потому что все бомбоубежища, которые строились в Израиле с 1993 года - это армированные помещения с бетонными стенами и тяжелыми стальными дверями.

Они рассчитаны на то, чтобы выдержать ракетный удар, а не вторжение. И замки на дверях не нужны - из соображений безопасности, потому что во время ракетного попадания они должны легко открываться.

Лахав растерянно оглядывалась и спрашивала советов - у друзей, соседей и родственников.

"Повсюду бесконечная, бесконечная стрельба и гранаты. Поэтому я пытаюсь понять, что делать. Возможно, они собираются сломать наши двери? Как я могу убедиться, что они заблокированы? И я начала писать смс и звонить людям из кибуца, спрашивать, как закрыть дверь, и никто не знал", - рассказала женщина.

А впоследствии она получила фотографию от брата - он показал, как запер дверь у себя дома с помощью двух веников.

Я подумала, что у меня нет веника, как бы я сделала что-то подобное? Я вспомнила, что у меня есть палка-каток, и я взяла ее, а потом я взяла свой пылесос Dyson. Тяжело представить, как это сделать, когда знаешь, что просто умрешь, если они зайдут. А я просто привязывала эти вещи к двери. Меня колотил страх", - добавила Лахав.

Когда она собирала импровизированную баррикаду, женщина услышала мужские голоса в доме. Впоследствии боевики ХАМАС в течение 10 минут пытались выломать дверь. Она слышала крики и стрельбу в своем доме.

"Мы ничего не могли сделать, кроме как обниматься, моя дочь и я, под столом, спрятавшись в темноте. Мы начали говорить друг другу: "Я тебя люблю". Дочь начала говорить, как ценит все, что я для нее сделала. Я была уверена, что как бы я ни старалась, пылесос и палка не выдержат", - поделилась женщина.

Импровизированная баррикада для защиты от ХАМАС (скриншот)

Через некоторое время стало тихо и Лахав поняла, что нападавшие покинули дом.

Но облегчение продолжалось недолго, потому что вслед за ними пришла еще одна группа и они снова пытались сломать дверь. И, к счастью, этим террористам это тоже не удалось.

"Это было так страшно. Потом они пришли в третий раз. Это походило на бесконечный кошмар", - признается Лахав.

В целом, женщине с дочерью пришлось выдержать 12 часов осады, пока не пришли защитники ЦАХАЛ. По оценкам женщины, 30% жителей кибуца погибли или были захвачены в плен.

Кибуц Нир ОС был одним из нескольких кибуцев, принявших на себя основной удар при вторжении ХАМАС в субботу утром.