Жінка стала залежною від укусів бджіл: вони її лікують і приносять кайф у ліжку

Маргарет пройшла не одну процедуру з укусами бджіл. Вони ужалили її мінімум 50 000 разів до того, як вона відчула залежність. Бджоли мали врятувати її від хронічного болю через артрит і жінка почала з декількох укусів на день.

Зараз Маргарет тримає вулики у себе вдома і навіть носить бджіл з собою, коли виходить з дому. За словами жінки, це не тільки дає їй перепочинок від її стану, а ще покращує її продуктивність у ліжку.

Вона зізналася, що після укусів бджіл секс з чоловіком Джей Ді став просто чудовим.

"Я жалю себе в стегно, лікоть, палець, щиколотку, чоло, кінчик носа. Найбільше, що я давала собі коли-небудь - це від 15 до 20 укусів у ліве стегно. Я дуже люблю себе жалити бджолами", - розповіла вона в передачі, яка показує людей з нав'язливими ідеями.

Маргарет стала залежна від укусів бджіл (скриншот)

За 10 років, які Маргарет отримує таку альтернативну медицину, вона стала насправді залежною від укусів бджіл. Вона прочитала, що укуси бджіл здатні полегшити біль під час артриту. І вирішила спробувати цей метод на собі.

"Першого разу, коли я вжалила себе, це було не так сильно, як я думала. І щоразу ставала все легше та легше", - розповіла Маргарет.

Чоловік Джей Ді вже почав хвилюватися через її одержимість бджолами.

"Вона завжди мала смак дивитися на речі з дивної сторони. На цей час, коли вона вживає до 15 укусів на день, мене це почало хвилювати", - сказав він.

І справа тепер не тільки в тому, що бджоли знімають сильний біль від артриту. Маргарет також залежна від цих укусів, бо після них вона отримує неймовірний кайф у ліжку.