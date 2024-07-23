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Женщина стала зависимой от укусов пчел: они ее лечат и приносят кайф в постели

Женщина стала зависима от укусов пчел (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Маргарет из штата Кентукки много лет страдала от хронической боли из-за артрита. Однажды она решила попробовать альтернативный вариант избавления от боли - укусы пчел. И со временем она поняла, что стала зависимой от них, потому что получила неожиданный побочный эффект.

Почему женщина получила зависимость и что вызывает у нее странную страсть от пчел, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

Маргарет прошла не одну процедуру с укусами пчел. Они ужалили ее минимум 50 000 раз до того, как она почувствовала зависимость. Пчелы должны были спасти ее от хронической боли из-за артрита и женщина начала с нескольких укусов в день.

Сейчас Маргарет держит ульи у себя дома и даже носит пчел с собой, когда выходит из дома. По словам женщины, это не только дает ей передышку от ее состояния, но и улучшает ее показатели в постели.

Она призналась, что после укусов пчел секс с мужем Джей Ди стал просто восхитительным.

"Я жалю себя в бедро, локоть, палец, лодыжку, лоб, кончик носа. Самое большое, что я давала себе когда-нибудь - это от 15 до 20 укусов в левое бедро. Я очень люблю себя жалить пчелами", - рассказала она в передаче, показывающей людей с навязчивыми идеями.

Маргарет стала зависима от укусов пчел (скриншот)

За 10 лет, которые Маргарет получает такую альтернативную медицину, она стала действительно зависимой от укусов пчел. Она прочла, что укусы пчел способны облегчить боль во время артрита. И решила попробовать этот способ на себе.

"В первый раз, когда я ужалила себя, это было не так сильно, как я думала. И каждый раз становилось все легче и легче", - рассказала Маргарет.

Муж Джей Ди уже начал волноваться из-за ее одержимости пчелами.

"Она всегда имела вкус смотреть на вещи со странной стороны. К настоящему времени, когда она употребляет до 15 укусов в день, меня это начало волновать", - сказал он.

И дело теперь не только в том, что пчелы снимают сильную боль от артрита. Маргарет также зависит от этих укусов, потому что после них она получает невероятный кайф в постели.

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