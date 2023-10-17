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Жінка скинула майже 50 кілограмів після відмови від однієї звички

Жінка знає, як схуднути так, щоб вага не повернулася (фото: instagram.com/megantjelle)
Автор: Поліна Іваненко

29-річна американка Меган Т'єлле зуміла скинути майже 50 кілограмів усього за один рік. Для цього вона відмовилася від своєї звички. Жінка постійно "заїдала" стрес та бачила радість лише у смачних стравах.

Як повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Newsweek, американка зрозуміла, як схуднути у животі та усьому тілі, але при цьому не "вбити" шлунок дієтами.

Як 29-річна жінка зрозуміла, що їй варто худнути

Американка здобула медичну освіту та почала працювати у лікарні. Вона брала нічні зміни та дуже мало спала. Бувало таке, що вона поверталася додому о шостій ранку, і замість того, щоб йти спати, вона їла.

Жінка постійно намагалася знайти щось смачненьке, вона замовляла фаст-фуд та обожнювала усе смажене. Їжа стала її поганою звичкою. І одного разу вона побачила себе у дзеркалі та зрозуміла - час худнути.

Жінка почала набирати вагу й розуміла, що далі буде ще гірше (фото: instagram.com/megantjelle)

Секрет схуднення - чому жінці вдалося скинути майже 50 кілограмів

Жінка розповіла, що вона відмовилася від шкідливої їжі. Це далося їй важко. Але американка усе ж не дозволила своїй звичці перемогти. Потім вона почала регулярно ходити у спортзал.

При цьому жінка не навантажувала свій організм серйозними тренуваннями. Замість цього вона ходила біговою доріжкою, і лише за декілька місяців почала додавати нові варіанти для фізичного навантаження.

"Знадобилося кілька місяців, щоб побачити різницю. Це вимагало багато терпіння з мого боку, оскільки зміни були досить мінімальними. Ось чому так важливо вперто йти до цілі, намагаючись схуднути, оскільки ви не побачите зміни одразу", - розповіла жінка.

Як жінка виглядає після схуднення (фото: instagram.com/megantjelle)

Вона відмовилася від солодких напоїв, почала стежити за харчуванням та регулярно ходила на тренування. Згодом жінка почала бачити результати. Нині вона каже, що вживає набагато менше калорій, аніж раніше. 

5 порад для схуднення від Меган Т'єлле:

  • не забувайте про здоровий та повноцінний сон

Нагадаємо, раніше своїми порадами поділилася матір двох дітей, яка знає, як схуднути після пологів.

Також ми розповідали про найкращий продукт для схуднення, з ним ви забудете про зайву вагу.

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