Жінка скинула 179 кілограмів без дієт і спорту: як їй це вдалося (фото)

Як жінка скинула вагу

Американка Сара Нілі звернулася на тамтешнє реаліті-шоу для того, щоб знайти допомогу в боротьбі із зайвою вагою. Труднощі цього процесу полягають у тому, що Сара мала залежність від їжі. Її мама контролювала, щоб дівчина не зловживала снеками, проте донька все одно таємно їх проносила.

Такий вигляд мала Сара до свого перевтілення (фото: dailystar.co.uk)

Тіло Сари носило на собі вагу трохи більшу ніж 270 кілограмів. Коли в людини настільки понаднормова вага, звичні методи схуднення як збалансоване харчування та фізичні навантаження, не працюють.

Тому найчастіше доводиться вдаватися до хірургічних втручань і робити шунтування шлунка. Це саме зробила й Сара.

Це допомогло їй позбутися зайвих кілограмів і продовжити цей успішний процес.

Сара до та після операції (фото: dailystar.co.uk)

У своїх соціальних мережах дівчина показала себе до та після операції, і результати справді вражають.

Зовсім недавно Сара вийшла заміж, і тепер пара виховує дівчинку Гвенделін. Зараз Сара працює над зловживанням психоактивними речовинами.

Після операції Сара продовжує худнути та будувати сім'ю (фото: dailystar.co.uk)