Жінка скинула 179 кілограмів без дієт і спорту: як їй це вдалося (фото)

Американка Сара Нілі важила близько 270 кілограмів. Така надмірна вага серйозно загрожувала не лише здоров'ю, а й життю жінки. До ожиріння призвела залежність від їжі. Проте зрештою Сара позбулася майже 180 кілограмів.
Про це йдеться на сайті Daily Star.
Американка Сара Нілі звернулася на тамтешнє реаліті-шоу для того, щоб знайти допомогу в боротьбі із зайвою вагою. Труднощі цього процесу полягають у тому, що Сара мала залежність від їжі. Її мама контролювала, щоб дівчина не зловживала снеками, проте донька все одно таємно їх проносила.
Такий вигляд мала Сара до свого перевтілення (фото: dailystar.co.uk)
Тіло Сари носило на собі вагу трохи більшу ніж 270 кілограмів. Коли в людини настільки понаднормова вага, звичні методи схуднення як збалансоване харчування та фізичні навантаження, не працюють.
Тому найчастіше доводиться вдаватися до хірургічних втручань і робити шунтування шлунка. Це саме зробила й Сара.
Це допомогло їй позбутися зайвих кілограмів і продовжити цей успішний процес.
Сара до та після операції (фото: dailystar.co.uk)
У своїх соціальних мережах дівчина показала себе до та після операції, і результати справді вражають.
Зовсім недавно Сара вийшла заміж, і тепер пара виховує дівчинку Гвенделін. Зараз Сара працює над зловживанням психоактивними речовинами.
Після операції Сара продовжує худнути та будувати сім'ю (фото: dailystar.co.uk)
Раніше ми розповідали, який спосіб для схуднення може сильно зашкодити здоров'ю.
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