Лікарка назвала спосіб схуднення, який може сильно нашкодити здоров'ю

У гонитві за красивим тілом деякі люди відмовляються від їжі, експериментуючи з різними жорсткими дієтами, детоксами чи інтервальним голодуванням, безпечність якого під сумнівом. Та чи варто себе виснажувати голодом заради фігури мрії?

Все про голодування розповіла лікар та health-експерт Уляна Вернер, яка дає важливі поради у своєму Instagram .

Що відбувається з тілом при голодуванні?

За словами лікарки, будь-яке голодування повинно проводитись в лікувальному закладі під контролем лікаря - тоді воно є безпечним. Так, наприклад, при загостренні хронічного панкреатиту рекомендується лікувальне голодування, яке може бути корисним, але лише під контролем лікаря.

Більшість людей, які починають голодувати, не проходять обстеження, тому, рішення відмовитись від їжі може призвести до розвитку захворювань шлунково-кишкового тракту, які могли не проявляти себе раніше.

З моменту відмови від їжі, ваше тіло фактично пристосовується до нових процесів. Наприклад, після сніданку глюкоза потрапляє в кров і її рівень підвищується. Далі вона розподіляється по клітинах, які її потребують.

Якщо глюкози забагато, її надлишок усувається шляхом глікогенезу, під час якого печінка перетворює глюкозу на глікоген для зберігання. Глюкоза, яка не зберігається, використовується для виробництва енергії, це відбувається в кожній клітині організму.

Протягом перших 24 годин, коли запаси глюкози вичерпуються, тіло почне перетворювати глікоген з печінки та м’язів на глюкозу.

На другий день без їжі рівень глюкози та глікогену вичерпується. Ваше тіло почне розщеплювати м’язову тканину, щоб забезпечити енергію. Таким чином, ця фаза забезпечує тимчасову енергію, поки ваш метаболізм робить серйозні зміни.

Дослідження показують, щоб запобігти надмірній втраті м’язів, організм починає покладатися на жирові запаси і створює кетони для отримання енергії - процес, відомий як кетоз.

Протягом перших 5 днів без їжі людина може втрачати від 1 до 2 кілограмів щодня. Більшість цієї втрати ваги пов’язано з дегідратацією та електролітним дисбалансом. Протягом кількох тижнів голодування організм сповільнює втрату ваги в середньому до 0,3 кілограма на день.

Альтернативою повної відмови від їжі є інтервальне голодування (ІГ)

Основні види інтервального голодування:

модифіковане голодування або дієта 5:2: цей протокол передбачає голодування протягом 2 непослідовних днів на тиждень і звичайне харчування протягом 5 днів;

альтернативний піст: дні посту чергуються з днями, коли їжа та напої вживаються звичайно, без обмежень;

їжа з обмеженням за часом: тип періодичного голодування, який обмежує "вікно прийому їжі" до 4-12 годин, маючи щоденний період голодування 12-20 годин.

Експериментальні дослідження на дорослих чоловіках з діабетом 2 типу показали потенціал інтервального голодування як терапевтичного підходу, який може зменшити потребу в інсулінотерапії.

Однак, більшість досліджень ІГ базується на дослідженнях на тваринах, а вивчення на людях є рідкісними або лише на стадії розробки. Тому ви повинні пам’ятати, що починаючи процес інтервального голодування, важливо спочатку оцінити своє загальне самопочуття та стан здоров’я. При необхідності, краще звернутись до лікаря, який допоможе вам визначитись, чи є такий спосіб втрати ваги безпечним для вас.

До яких проблем може призвести голодування

Голод впливає не лише на ваш фізичний стан, серйозну шкоду він наносить і ментальному здоров’ю. Зіткнутися з голодом - це стрес. Кілька прикладів поширених проблем із психічним здоров’ям, що можуть проявлятися у людей, які страждають від хронічного голоду:

Когнітивні порушення

Як показали медичні дослідження, когнітивні порушення також тісно пов’язані з хронічним голодом. Якщо люди не матимуть доступу до необхідної їм їжі, їхні розумові здібності будуть страждати.

Тривога

Дослідженя говорять, що люди, які страждають від голоду, схильні до розвитку тривоги.

Депресія

Також не дивно, що хронічна відсутність їжі може призвести до підвищення рівня депресії. Вчені довели, що люди, які страждають від хронічного голоду, мають більший ризик розвитку депресії.

"Відмова від їжі не принесе користі організму, бажання "легким" способом втратити вагу закінчиться лише наслідками для вашого здоров’я. Вага, яку ви втратите під час голодування, обов’язково повернеться до вас у двократному розмірі після завершення голодування. Якщо ви хочете мати здорове та струнке тіло, краще звернутись до кваліфікованих спеціалістів, які розроблять вам програму тренувань та раціон харчування", - порадила Уляна Вернер.