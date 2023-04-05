10 найкращих фруктів для схуднення: завжди тримайте в холодильнику

Усі знають, якими корисними є фрукти, адже містять у собі велику кількість вітамінів і мікроелементів. Фрукти є також десертом, тому зловживати ними не варто. Проте деякі з них прискорюють процес схуднення.

Банани

Банани містять багато поживних речовин і можуть допомогти втратити зайві кілограми. В одному фрукті є близько трьох грамів клітковини, тому банани сприяють ситості.

Незрілі зелені банани містять "стійкіший" крохмаль, ніж стиглі плоди. Цей крохмаль дає організму покращену глікемію, а від цього фактору залежить втрата ваги.

Грейпфрут

Дослідження показують, що цей терпкий фрукт допоможе знизити вагу тіла, якщо його їсти перед їдою. Достеменно цей механізм роботи грейпфрута не вивчений, але вміст клітковини, відносно низька калорійність та низький глікемічний індекс відіграють певну роль у схудненні.

Ананас

Він є джерелом ферментів, які допомагають травленню. Ананас містить бромелайн, який сприяє перетравленню білків, а також клітковини. Хороше травлення може регулювати апетит, що, своєю чергою, допомагає у втраті ваги.

Ягоди

Дослідження показало, що учасники, які їли ягоди на перекус у другій половині дня, з'їдали менше калорій під час вечері порівняно з учасниками, які споживали таку ж кількість калорій з цукерок як полуденок. Цей результат може допомогти схуднути.

До того ж ягоди можна споживати в будь-якому зручному та улюбленому вигляді.

Вишні

Вишня - це ще одна ягода, яка повна антиоксидантами та сприяє кращому сну. В одному дослідженні, проведеному на щурах, до раціону однієї частини гризунів додали вишневий порошок. У результаті ці піддослідні не набирали зайвої ваги. Тому споживання вишні може сприяти схудненню та утриманню вашої ваги.

Груші

В одній середній груші міститься шість грамів клітковини. У цьому сенсі фрукт є одним із лідерів по вмісту клітковини. Дослідження, проведене вченими, показало, що яблука та груші пов'язані з втратою ваги.

Лимони

Дослідження відзначають, що вживання достатньої кількості води збільшує кількість калорій, які ви спалюєте за день. Це може сприяти втраті ваги. Додавайте до цієї води скибочку лимона, який наситить вас додатковими вітамінами.

Однак нутриціологи не радять вживати воду з лимоном вранці, тому що це може підвищити рівень кислотності у шлунку.

Диня

Диня в будь-якому вигляді має високий вміст води та вважається одним з низькокалорійних фруктів. Їжа, яка забезпечує великий об'єм ситості за небагато калорій, чудово підходить для схуднення.

Ківі

Цей маленький фрукт наповнений поживними речовинами, такими як вітамін С і клітковина. Згідно з дослідженнями, дієти з високим вмістом клітковини з продуктів сприяють зниженню ваги.

М'якуш одного маленького ківі містить близько двох грамів клітковини. Ківі також сприяє здоров'ю кишківника та допомагає травленню.

Папая

Папая є багатим джерелом ферментів і клітковини, які допомагають травленню. Одне дослідження дійшло висновку, що дієта з високим вмістом клітковини може збільшити ймовірність втрати ваги незалежно від режиму харчування. Клітковина також сприяє ситості, що зменшує ризик переїдання.