Жінка схудла на 38 кг, не відмовляючи собі у улюбленій їжі: як їй це вдалося

Джоанна Рів останнім часом дуже страждала через свою зайву вагу, тому що навіть не поміщалася в сидінні на атракціонах. Вона скинула 38 кілограмів, хоча важила 146 кг і змінила 28 розмір (британський) на 18.
Про те, як їй вдалося схуднути, розповіли у виданні Express.
Джоанна розповіла, що вона давно намагалася схуднути, але ніколи не досягала великих успіхів.
"Я кілька разів втрачала вагу, а потім знову набирала її. Я пробувала різні способи схуднути, але ніяк не могла знайти правильний", - поділилася вона.
За словами британки, її діти стали стимулом для її схуднення, адже їй хотілося дбати про них та жити.
Жінка підписалася на програму схуднення під назвою WeightWatchers, яка дозволяє їсти все, тільки в розумних кількостях, не відмовляючи собі в улюбленій їжі.
"Я могла насолоджуватися їжею, яку люблю. Якщо я хотіла з'їсти шоколад, то я дозволяла собі його. Це швидше за все зміна способу життя та думок", - поділилася Джоан.
Англійка зазначила, що після програми переосмислила свої погляди на їжу, адже це не дієта, а розуміння, навіщо тобі їсти ті чи інші продукти.
Раніше вона любила шоколад, морозиво та МакДональдс. Але після перетворення не зловживає смаколиками.
"Розмір моїх порцій був удвічі більшим, ніж має бути, і я почуваюся набагато краще, урізавши їх", - доповнила британка.
Зараз у Джоанни три основні прийоми їжі, а перекушує вона не шоколадом і батончиками, а фруктами чи йогуртом.
Її триразове харчування тепер виглядає так:
Також жінка намагається проходити щодня не менше 10 тисяч кроків.
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