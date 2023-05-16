Жінка схудла на 38 кг, не відмовляючи собі у улюбленій їжі: як їй це вдалося

Як британці вдалося схуднути

Джоанна розповіла, що вона давно намагалася схуднути, але ніколи не досягала великих успіхів.

"Я кілька разів втрачала вагу, а потім знову набирала її. Я пробувала різні способи схуднути, але ніяк не могла знайти правильний", - поділилася вона.

Джоанна важила 146 кілограмів (фото: Express)

За словами британки, її діти стали стимулом для її схуднення, адже їй хотілося дбати про них та жити.

Жінка підписалася на програму схуднення під назвою WeightWatchers, яка дозволяє їсти все, тільки в розумних кількостях, не відмовляючи собі в улюбленій їжі.

"Я могла насолоджуватися їжею, яку люблю. Якщо я хотіла з'їсти шоколад, то я дозволяла собі його. Це швидше за все зміна способу життя та думок", - поділилася Джоан.

Англійка зазначила, що після програми переосмислила свої погляди на їжу, адже це не дієта, а розуміння, навіщо тобі їсти ті чи інші продукти.

Раніше вона любила шоколад, морозиво та МакДональдс. Але після перетворення не зловживає смаколиками.

"Розмір моїх порцій був удвічі більшим, ніж має бути, і я почуваюся набагато краще, урізавши їх", - доповнила британка.

Британка схудла на 38 кілограмів (фото: Express)

Як зараз харчується Джоанна

Зараз у Джоанни три основні прийоми їжі, а перекушує вона не шоколадом і батончиками, а фруктами чи йогуртом.

Її триразове харчування тепер виглядає так:

Сніданок - цільнозернове печиво із фруктами або яєчнею на тості.

Обід - бейгл з шинкою, копченим лососем або яловичиною.

Вечеря: домашній пиріг з пісним яловичим фаршем або тушкована курка.

Перекуси - фрукти.

Також жінка намагається проходити щодня не менше 10 тисяч кроків.