Женщина похудела на 38 кг, не отказывая себе в любимой еде: как ей это удалось

Как британке удалось похудеть

Джоанна рассказала, что она давно пыталась похудеть, но никогда не добивалась больших успехов.

"Я несколько раз теряла вес, а потом снова набирала его. Я пробовала разные способы похудеть, но никак не могла прийти к правильному", - поделилась она.

Джоанна весила 146 килограммов (фото: Express)

По словам британки, ее дети стали стимулом для ее похудения, ведь ей хотелось заботиться о них и жить.

Женщина подписалась на программу похудения под названием WeightWatchers, которая разрешает есть все, только в разумных количествах, не отказывая себе в любимой еде.

"Я могла наслаждаться едой, которую люблю. Если я хотела съесть шоколад, то я позволяла себе его. Это скорее всего смена образа жизни и мыслей", - поделилась Джоан.

Англичанка отметила, что после программы переосмыслила свои взгляды на еду, ведь это не диета, а понимание, зачем тебе есть, те или иные продукты.

Раньше она обожала шоколад, мороженое и МакДональдс. Но после перевоплощения не злоупотребляет вредностями.

"Размер моих порций был в два раза больше, чем должен быть, и я чувствую себя намного лучше, урезав их", - дополнила британка.

Британка похудела на 38 килограммов (фото: Express)

Как сейчас питается Джоанна

Сейчас у Джоанны три основных приема пищи, а перекусывает она не шоколадом и батончиками, а фруктами или йогуртом.

Ее трехразовое питание теперь выглядит так:

Завтрак - цельнозерновое печенье с фруктами или яичницей на тосте.

Обед – бейгл с ветчиной, копченым лососем или говядиной.

Ужин: домашний пирог с постным говяжьим фаршем, или тушеная курица.

Перекусы - фрукты.

Также женщина старается проходить в день не менее 10 тысяч шагов.