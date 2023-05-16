Женщина похудела на 38 кг, не отказывая себе в любимой еде: как ей это удалось

Джоанна Рив в последнее время очень страдала из-за своего лишнего веса, так как даже не помещалась в сидении на аттракционах. Она сбросила 38 килограммов, хотя весила 146 кг, и сменила 28 размер (британский) на 18.
О том, как ей удалось похудеть рассказали в издании Express.
Джоанна рассказала, что она давно пыталась похудеть, но никогда не добивалась больших успехов.
"Я несколько раз теряла вес, а потом снова набирала его. Я пробовала разные способы похудеть, но никак не могла прийти к правильному", - поделилась она.
По словам британки, ее дети стали стимулом для ее похудения, ведь ей хотелось заботиться о них и жить.
Женщина подписалась на программу похудения под названием WeightWatchers, которая разрешает есть все, только в разумных количествах, не отказывая себе в любимой еде.
"Я могла наслаждаться едой, которую люблю. Если я хотела съесть шоколад, то я позволяла себе его. Это скорее всего смена образа жизни и мыслей", - поделилась Джоан.
Англичанка отметила, что после программы переосмыслила свои взгляды на еду, ведь это не диета, а понимание, зачем тебе есть, те или иные продукты.
Раньше она обожала шоколад, мороженое и МакДональдс. Но после перевоплощения не злоупотребляет вредностями.
"Размер моих порций был в два раза больше, чем должен быть, и я чувствую себя намного лучше, урезав их", - дополнила британка.
Сейчас у Джоанны три основных приема пищи, а перекусывает она не шоколадом и батончиками, а фруктами или йогуртом.
Ее трехразовое питание теперь выглядит так:
Также женщина старается проходить в день не менее 10 тысяч шагов.
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