Жінка прожила цілий рік, витративши у супермаркетах всього 100 доларів: як їй це вдалося

30-річна Софі Джуель-Андерсон з Сіднею, Австралія - менеджер ресторану, і вона знайшла цікавий спосіб економити та не витрачати гроші. Вона вже чотири роки не купує продукти у магазинах чи на ринках, а за останній рік її витрати склали майже 100 доларів.

Секрет її бюджету доволі прости - вона нишпорить у сміттєвих баках. Одного разу у 2020 році Софі вирішила зазирнути у сміттєвий контейнер, якій виявися сповнений чудової, ще придатної до вживання їжі. І вона зрозуміла, що їй не потрібно більше ходити по магазинах.

У 2022 році жінка переїхала у Данію, однак своєї звички вона не полишила і продовжує копирсатися у смітті. Ба більше, вона залучила до цього заняття усю свою сім'ю - батьків, братів та сестер, кузенів, бабусь та дідусів.

Зараз у супермаркетах вона купує тільки засоби гігієни й за 2024 рік вона витратила на це приблизно 98 доларів. А на зекономлені гроші Софі стала подорожувати світом - за останні чотири роки вона відвідала Кенію, Аргентину, Італію, Іспанію та Дубаї. І у своїх подорожах вона їжу також не купує.

За словами Софі, серед її знахідок були хліб, булочки, коржі та здобні булочки. Вона регулярно знаходить апельсини, помідори, груші, зелену цибулю, капусту, салат, перець, шпинат, броколі, моркву, виноград, дині та картоплю.

Крім фруктів та овочів, жінка знаходить постійно м'ясо в різних формах - котлети з м'ясного фаршу, веганські котлети, бекон, курячі сосиски, чилі кон карне.

Софі показала, що є в її холодильнику (фото: SWNS)

Не часто, але їй попадаються також джем, печиво, тістечка, сир моцарела, вівсяне молоко, вафлі та шоколад. Одного разу вона знайшла сміттєвий контейнер, повний букетів квітів.

За словами Софі, її прогулянки по сміттєвих баках з метою пошуку продуктів вже перетворилися на повсякденний активізм. Вона своїм прикладом підвищує обізнаність про проблему харчових відходів і змінює ставлення до подібних продуктів.

"У мене немає графіка походу до сміттєвих контейнерів - я ходжу або кілька разів на тиждень, або кожні два тижні. Я знаходжу так багато, що мій холодильник завжди повний", - розповідає жінка.

Жінка вже давно не купляє продукти у супермаркеті (фото: SWNS)

Вона додає, що усі продукти, які вона знаходить - придатні до вживання, у яких ще не вийшов термін придатності або от-от вийде.

"Це дає мені свободу. Я багато подорожую і витрачаю свої гроші на подорожі та відвідування друзів по всьому світу. Це справді дає мені стільки свободи й можливість працювати менше. Я працюю лише три дні на тиждень. Дайвінг у смітнику дає мені можливість витрачати на речі, які я люблю", - додала Софі.

Усі друзі та родина знає, звідки бере продукти Софі й знають, що вона пригостить тільки хорошою їжею - нічого такого, чого б вона сама не з'їла.