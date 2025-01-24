Женщина прожила целый год, потратив в супермаркетах всего 100 долларов: как ей это удалось

30-летняя Софи Джуэль-Андерсон из Сиднея, Австралия - менеджер ресторана, и она нашла интересный способ экономить и не тратить деньги. Она уже четыре года не покупает продукты в магазинах или на рынках, а за последний год ее расходы составили почти 100 долларов.

Секрет ее бюджета довольно прост - она рыщет в мусорных баках. Однажды в 2020 году Софи решила заглянуть в мусорный контейнер, которой оказался полон замечательной, еще пригодной к употреблению пищи. И она поняла, что ей не нужно больше ходить по магазинам.

В 2022 году женщина переехала в Данию, однако своей привычки она не оставила и продолжает копаться в мусоре. Более того, она привлекла к этому занятию всю свою семью - родителей, братьев и сестер, кузенов, бабушек и дедушек.

Сейчас в супермаркетах она покупает только средства гигиены и за 2024 год она потратила на это примерно 98 долларов. А на сэкономленные деньги Софи стала путешествовать по миру - за последние четыре года она посетила Кению, Аргентину, Италию, Испанию и Дубае. И в своих путешествиях она еду также не покупает.

По словам Софи, среди ее находок были хлеб, булочки, лепешки и сдобные булочки. Она регулярно находит апельсины, помидоры, груши, зеленый лук, капусту, салат, перец, шпинат, брокколи, морковь, виноград, дыни и картофель.

Кроме фруктов и овощей, женщина находит постоянно мясо в разных формах - котлеты из мясного фарша, веганские котлеты, бекон, куриные сосиски, чили кон карне.

Софи показала, что есть в ее холодильнике (фото: SWNS)

Не часто, но ей попадаются также джем, печенье, пирожные, сыр моцарелла, овсяное молоко, вафли и шоколад. Однажды она нашла мусорный контейнер, полный букетов цветов.

По словам Софи, её прогулки по мусорным бакам с целью поиска продуктов уже превратились в повседневный активизм. Она своим примером повышает осведомлённость о проблеме пищевых отходов и меняет отношение к подобным продуктам.

"У меня нет графика похода к мусорным контейнерам - я хожу либо несколько раз в неделю, либо каждые две недели. Я нахожу так много, что мой холодильник всегда полон", - рассказывает женщина.

Женщина уже давно не покупает продукты в супермаркете (фото: SWNS)

Она добавляет, что все продукты, которые она находит - пригодны к употреблению, у которых еще не вышел срок годности или вот-вот выйдет.

"Это дает мне свободу. Я много путешествую и трачу свои деньги на путешествия и посещение друзей по всему миру. Это действительно дает мне столько свободы и возможность работать меньше. Я работаю только три дня в неделю. Дайвинг в помойке дает мне возможность тратить на вещи, которые я люблю", - добавила Софи.

Все друзья и семья знает, откуда берет продукты Софи и знают, что она угостит только хорошей едой - ничего такого, чего бы она сама не съела.