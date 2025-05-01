Жінка повірила гаданню ШІ та подала на розлучення з чоловіком: що їй наворожив ChatGPT

ChatGPT повідомив жінці, що чоловік її зраджує. І ні, він не аналізував поведінку чоловіка або його повідомлення у телефоні, він поворожив на кавовій гущі - у прямому сенсі. І жінка, яка прожила у шлюбі 12 років і має з чоловіком двох дітей, повірила штучному інтелекту.

Вона приготувала собі та чоловікові каву і після того, як напій будо випито, вирішила сфотографувати гущу на дні чашок і "заради сміху" показати ці фото ChatGPT з проханням "поворожити". Чоловік з власного бажання погодився взяти участь у цій грі й думав, що буде весело.

"Моя дружина, з якою ми одружені 12 років, час від часу вплутується в різні примхи, що розвиваються навколо нас. За останні кілька місяців, у рамках вірусного тренду, вона приготувала мені дві грецькі кави та сказала, що "заради сміху" після того, як їх вип'ємо, нам слід сфотографувати чашки та попросити chatGPT поворожити нам на чашках. Не бажаючи псувати їй задоволення, я погодився взяти участь у її грі", - розповів чоловік.

Але ШІ повідомив, що бачить у чашці молоду дівчину з ініціалом Е, про яку чоловік нібито інтенсивно думає і бажання стосунків з неї точно справдиться. А згодом ChatGPT видав свій висновок: чоловік зраджує дружині з жінкою, яка має намір скривдити всю родину.

"У її власній каві висновок "науки" був такий, що я зраджую їй з якоюсь молодою жінкою, яка має намір забрати в нас будинок. Я вважав зайвим пояснювати, що це неіснуюча нісенітниця, і засміявся", - розповів чоловік.

Після цього жінка розізлилася і вигнала чоловіка з дому, а за декілька днів подала на розлучення. Чоловік зізнався, що досі перебуває у шоковому стані та не розуміє, як "жарт" міг перетворитися на кошмар його життя.

"Я сподівався, що вона з часом заспокоїться, але ситуація тільки погіршилася. Мої побоювання щодо її психічного стану підтвердилися, коли я отримав дзвінок від адвоката про її намір розлучитися за згодою сторін. Коли я відмовився, через три дні мені прийшли офіційні документи про судовий позов", - розповів він.

Зараз ситуація почала розпалюватися й адвокат радить чоловікові подати позов про позбавлення опіки над їхніми двома неповнолітніми дітьми.

"Мій клієнт невинний, доки його провина не доведена. Абсурдність висновків штучного інтелекту не витримає суду. За цим щось стоїть. Може дружина хотіла повірити в його зраду, але не могла цього довести, і раптом з'явився штучний інтелект, який підкинув гарну ідею", - додав адвокат чоловіка.