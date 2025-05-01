Женщина поверила гаданию ИИ и подала на развод с мужем: что ей нагадал ChatGPT

ChatGPT сообщил женщине, что муж ей изменяет. И нет, он не анализировал поведение мужа или его сообщения в телефоне, он погадал на кофейной гуще - в прямом смысле. И женщина, которая прожила в браке 12 лет и имеет с мужем двоих детей, поверила искусственному интеллекту.

Она приготовила себе и мужу кофе и после того, как напиток был выпит, решила сфотографировать гущу на дне чашек и "ради смеха" показать эти фото ChatGPT с просьбой "погадать". Мужчина по собственному желанию согласился принять участие в этой игре и думал, что будет весело.

"Моя жена, с которой мы женаты 12 лет, время от времени ввязывается в различные причуды, развивающиеся вокруг нас. За последние несколько месяцев, в рамках вирусного тренда, она приготовила мне два греческих кофе и сказала, что "ради смеха" после того, как их выпьем, нам следует сфотографировать чашки и попросить chatGPT погадать нам на чашках. Не желая портить ей удовольствие, я согласился принять участие в ее игре", - рассказал мужчина.

Но ИИ сообщил, что видит в чашке молодую девушку с инициалом Е, о которой мужчина якобы интенсивно думает и желание отношений с ней точно сбудется. А потом ChatGPT выдал свой вывод: муж изменяет жене с женщиной, которая намерена обидеть всю семью.

"В ее собственном кофе вывод "науки" был таков, что я изменяю ей с какой-то молодой женщиной, которая намерена забрать у нас дом. Я счел лишним объяснять, что это несуществующая чушь, и засмеялся", - рассказал мужчина.

После этого женщина разозлилась и выгнала мужа из дома, а через несколько дней подала на развод. Мужчина признался, что до сих пор находится в шоковом состоянии и не понимает, как "шутка" могла превратиться в кошмар его жизни.

"Я надеялся, что она со временем успокоится, но ситуация только ухудшилась. Мои опасения относительно ее психического состояния подтвердились, когда я получил звонок от адвоката о ее намерении развестись по соглашению сторон. Когда я отказался, через три дня мне пришли официальные документы о судебном иске", - рассказал он.

Сейчас ситуация начала накаляться и адвокат советует мужу подать иск о лишении опеки над их двумя несовершеннолетними детьми.

"Мой клиент невиновен, пока его вина не доказана. Абсурдность выводов искусственного интеллекта не выдержит суда. За этим что-то стоит. Может жена хотела поверить в его измену, но не могла этого доказать, и вдруг появился искусственный интеллект, который подкинул хорошую идею", - добавил адвокат мужчины.