Жінка оплатила квитки та готель на весілля, а потім випадково взнала, що свято вже провели без неї

За словами жінки, вона з чоловіком отримала листівку з запрошенням на весілля племінниці Дженніфер за 7 місяців до запланованої дати. До листівки з запрошенням була додана записка, де вказувалось, що дуже важливо завчасно купити авіаквитки та забронювати готель.

"Це було весілля в певному місці призначення, і гостям порадили забронювати всі місця заздалегідь, оскільки готелі в цьому місці швидко заповняться. Тож ми вирішили поквапитися і забронювали номер у готелі, купили квитки на літак", - розповіла жінка.

А за півроку, тобто за місяць до запланованої дати весілля, трапилася дуже неприємна ситуація. Родичка Дженніфер випадково дізналася, що весілля племінниці вже відбулося - в іншому місці, в інший час і чомусь тітку з чоловіком на нього не запросили.

"Батько нареченої в дуже невимушеній манері згадав, що Дженніфер вийшла заміж у минулі вихідні, хоча і в іншому місці й з дуже зменшеною кількістю гостей. До цього моменту нас не поставили до відома про будь-які нові події або зміни у початкових планах. Ні листівки, ні електронного листа, нічого", - розповідає обурена жінка.

І оскільки вона з чоловіком взнала про весілля після його проведення, було вже пізно скасовувати квитки на літак та бронювання готелю. У результаті вони втратили багато грошей.

Жінка зізнається, що її засмутив не той факт, що її, по суті, не запросили на весілля племінниці, яке відбулося в іншу дату.

"Річ у тім, що я розумію, що життя трапляється, і іноді плани змінюються. У цьому випадку у Дженніфер та її кавалера дійсно була вагома причина (це довга історія), щоб вчинити так, як вони вчинили. Але я не розумію, чому нам не повідомили про зміну планів до того, як відбулося нове весілля! Я думаю, навіть якби ми та інші відсторонені гості були проінформовані за допомогою масової розсилки, це було б краще, ніж узагалі ніякого спілкування", - написала вона.