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Жінка оплатила квитки та готель на весілля, а потім випадково взнала, що свято вже провели без неї

Жінка втратила велику суму грошей через весілля, яке зіграли без неї (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Весілля майже завжди викликає незадоволення родичів, які мають свою думку на те, як проводити такий важливий день. Ситуації бувають різні, але майже завжди знайдеться хтось, хто має претензії до молодят або організаторів весілля. А бувають й зовсім незрозумілі вчинки - наприклад, весілля проводиться в іншу дату, а гостям про це повідомити забувають.

Одну з таких дивних весільних історій розказує РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на розповідь жінки на популярному форумі Reddit.

За словами жінки, вона з чоловіком отримала листівку з запрошенням на весілля племінниці Дженніфер за 7 місяців до запланованої дати. До листівки з запрошенням була додана записка, де вказувалось, що дуже важливо завчасно купити авіаквитки та забронювати готель.

"Це було весілля в певному місці призначення, і гостям порадили забронювати всі місця заздалегідь, оскільки готелі в цьому місці швидко заповняться. Тож ми вирішили поквапитися і забронювали номер у готелі, купили квитки на літак", - розповіла жінка.

А за півроку, тобто за місяць до запланованої дати весілля, трапилася дуже неприємна ситуація. Родичка Дженніфер випадково дізналася, що весілля племінниці вже відбулося - в іншому місці, в інший час і чомусь тітку з чоловіком на нього не запросили.

"Батько нареченої в дуже невимушеній манері згадав, що Дженніфер вийшла заміж у минулі вихідні, хоча і в іншому місці й з дуже зменшеною кількістю гостей. До цього моменту нас не поставили до відома про будь-які нові події або зміни у початкових планах. Ні листівки, ні електронного листа, нічого", - розповідає обурена жінка.

І оскільки вона з чоловіком взнала про весілля після його проведення, було вже пізно скасовувати квитки на літак та бронювання готелю. У результаті вони втратили багато грошей.

Жінка зізнається, що її засмутив не той факт, що її, по суті, не запросили на весілля племінниці, яке відбулося в іншу дату.

"Річ у тім, що я розумію, що життя трапляється, і іноді плани змінюються. У цьому випадку у Дженніфер та її кавалера дійсно була вагома причина (це довга історія), щоб вчинити так, як вони вчинили. Але я не розумію, чому нам не повідомили про зміну планів до того, як відбулося нове весілля! Я думаю, навіть якби ми та інші відсторонені гості були проінформовані за допомогою масової розсилки, це було б краще, ніж узагалі ніякого спілкування", - написала вона.

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