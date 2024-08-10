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Жінка вимагала від свого чоловіка платити "податок на кохання": що її не влаштовувало

Субота 10 серпня 2024 08:02
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Жінка вимагала від свого чоловіка платити "податок на кохання": що її не влаштовувало Жінка почала вимагати від свого чоловіка "податок на інтим" (фото: Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Чоловік на ім'я Хао одружився з коханою Сюань 2014 роки й у шлюбі в них народилося двоє дітей. За деякий час в пари почалися проблеми й жінка почала обмежувати чоловіка в інтимі. А згодом ще й заставила його платити "податок", бо Хао дуже погладшав.

Чим закінчилася ця історія та як Сюань пояснювала свої дії, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на South China Morning Post.

Сюань з Тайваню почала обмежувати свого чоловіка в інтимних стосунках, а згодом звела секс до одного разу у місяць. Жінку не влаштовувало, що її коханий почав набирати вагу і це нібито дуже заважало під час інтиму.

А ще за декілька років вона взагалі відмовилася від сексу з чоловіком і повідомила його родичам, що він "занадто товстий" і "некомпетентний".

Хао, якого ця ситуація не влаштовувала і він змушений був терпіти постійне утримання, подав на розлучення. Сюань зрозуміла, що не хоче руйнувати сім'ю та пообіцяла, що буде працювати разом з чоловіком на їхніми стосунками. Хао навіть зареєстрував будинок на її ім'я.

Але Сюань згодом повернулася до старих методів блокування сексу. Крім того, вона почала брати з чоловіка податок - по 15 доларів щоразу, коли він хотів зайнятися коханням або навіть поговорити з нею.

Податок на секс виявися переломним моментом. Хао вдруге подав на розлучення й отримав схвалення від судді, який постановив, що цей шлюб був "холодним і його важко виправити".

До другого позову Хао не спілкувався з дружиною протягом двох років. Єдине, що йому було доступно безкоштовно - додатки для обміну повідомленнями. Вони пробували звертатися за професійною допомогою - але це нічого не дало.

Що цікаво, Сюань не хотіла розривати їхній союз та навіть подала апеляцію до суду вищої інстанції. Але програла. А діти раптом заявили, що батько має платити, якщо хоче з ними поспілкуватися.

Варто зазначити, що у судовій практиці така історія не перша. У 2014 році дружина стягнула зі свого чоловіка-водія вантажівки 2000 тайванських доларів за підноси, а також за їжу та розмови - на тій підставі, що він недостатньо приносив додому грошей.

Раніше ми писали про те, що хлопець змінив лотерейний білет і виграш ледь не став трагедією.

А ще розповідали про те, що у світі існує жінка, яка вже понад 30 років зовсім не спить.

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