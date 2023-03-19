Жінка каже, що стала дійсно щасливою після того, як чоловік її зрадив

Пара розлучилася на рік, щоб попрацювати над своїми стосунками

Дізнавшись про роман свого чоловіка, Чаріті Крейг була спустошена, але зрештою вирішила попрацювати над собою та пробачити чоловіка.

Тепер жінка каже, що вона "щасливіша, ніж будь-коли" після того, як чоловік їй зрадив.

За словами Чаріті, цей роман став "найкращим, що коли-небудь траплялося" в їхньому шлюбі, оскільки він змусив їх протистояти своїм токсичним моделям і працювати над собою. Тепер обидва партнери зробили необхідну роботу, щоб вилікувати себе та свої стосунки.

Але це ще не все

Чаріті, яка пройшла через такий гіркий досвід, стала тренером. І тепер навчає інші пари, які намагаються подолати невірність, заохочує їх зосередитися на власному зціленні та зростанні.

Чаріті та Метт Крейг (фото: mirror.co.uk)

Чаріті та Метт познайомилися в церковному таборі, коли їм було 13 і 18 років. Одружилися вони, коли їм було 21 і 25 років у січні 2004 року. Тож, фактично, досвіду інших стосунків у них не було, як і помилок, на яких вони вчилися.

Через 8 років шлюбу, у 2012 році, Чаріті виявила, що у Метта був роман з кимось, з ким він познайомився по роботі.

Вона сказала, що знайшла багато текстових повідомлень від іншої жінки, зазирнувши в телефон.

"Він почав поводитися підозріло, і я стала стежити за кожним його рухом. Потім все вибухнуло", - каже жінка.

Зараз пара щасливіша, ніж будь-коли (фото: mirror.co.uk)

Пара насправді не була щасливою раніше

У своє виправдання чоловік говорить, що працював дуже багато і часу на сім'ю майже не лишалося.

"Я боровся між своєю сім'єю та моїми мріями про музичну кар'єру. Я не хотів втрачати сім'ю і не хотів завдати болю іншій жінці", - розповідає Метт.

Після року терапії, родина отримала нове дихання, зрозумівши, що увесь цей час вони не були щасливими по-справжньому.

"Я не знала, наскільки я нещаслива, і я пройшла терапію. Незважаючи на те, що у мене, здавалося, не було проблем із гнівом, я використовувала мовчазне лікування як форму контролю та маніпуляції", - розповідає Чаріті.

Тепер пара щаслива, проводить багато часу разом, і продовжує виховувати своїх чотирьох дітей.

Чаріті та Метт Крейг з дітьми (фото: mirror.co.uk)