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Три невинні помилки, які день за днем руйнують стосунки

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Четвер 16 березня 2023 23:00
Три невинні помилки, які день за днем руйнують стосунки Які помилки руйнують стосунки (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Стосунки між двома людьми - доволі хитка взаємодія, яка легко руйнується неправильними діями та вчинками. Тому важливо знати, які правила не варто ігнорувати, щоб не зруйнувати баланс.

Про три руйнівні помилки у стосунках розповіла психолог та сексолог Юлія Дамочкіна в Instagram.

Ображатися

Багато хто думає, що образи - це дуже ефективний спосіб змусити партнера поводити так, як нам зручно.

Що ж насправді? Насправді образи викликають у нього (неї) лише злість та обурення.

Критикувати

Ті, хто критикує, впевнений, що робить тим самим краще для стосунків, для партнера (як же він ще зрозуміє).

Але насправді ніхто з нас не любить критику. А багато хто йде далі - втрачає довіру до партнера, що критикує.

Кричати

Іноді може здаватися, що партнер вас не чує. І замість того, щоб навести більш переконливі доводи на користь своєї думки, багато хто переходить на крик. Але це насправді неправильно.

Чому така поведінка вкрай невірна

Таких помилок у стосунках може бути більше, але ці три - дуже підступні. Адже може здаватися, що це дрібниці. В дійсності ж така поведінка повільно, день за днем зводить ваші хороші стосунки нанівець.

Раніше ми писали про найгрубішу помилку чоловіків у ліжку, через яку інтим з ними стає "ніяким".

Крім того дізнайтеся про простий тест, що визначить, чи руйнують дитячі травми ваше життя.

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