Жінка на чолі роду: 46 українських прізвищ, які можуть на це вказувати

В давні часи головним у родині мав бути чоловік. Проте, бувало й таке, що жінка ставала головою сім'ї, наприклад, через загибель чоловіка. Більшість з таких прізвищ можна почути й у сучасному світі, ось приклади:

Гандзюк, Ганчук, Ганненко, Гапченко, Гальченко, Гальчук, Ганзенко

Маринич, Мариненко, Маринченко, Маринюк, Маринчук, Марущак, Марусяк, Марухненко, Марущенко, Марунчак, Масьома, Мащенко, Мелащенко, Мелашенко, Меланченко, Мотрук, Мотрич, Мотренко

Катренко, Катрич, Катрук, Катриченко, Катеринчук

Любащенко, Любченко, Любарщук

Наталуха, Натальченко, Наталенко, Харитенко, Химченко, Хівренко

Оксанич, Оксанчук, Оксаниченко, Ольченко, Олениченко

Євдошенко, Івженко, Ольжич, Ольженко

Є й ще одна ознака, що в давнину головною у вашому роді могла бути жінка - зверніть увагу, з якого слова походить прізвище.

Якщо перша частина схожа на жіноче старовинне ім'я, то сумнівів немає - у вас в роду були сильні жінки, які керували родиною.