10 українських прізвищ, які у давнину були рідкісними й вони існують досі
Унікальні українські прізвища, що мають понад років історії, зберігають пам’ять про давні ремесла, рисі характеру або навіть шляхетне походження. Існують прізвища, які були дуже рідкісними, але вони існують й досі.
Які 10 українських прізвищ вважаються рідкісними та вони існують й досі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Українські прізвища мають своє цікаве походження та значення. Деякі з них вказують на професії, географічні місця чи характерні риси людей минулої епохи. Ось десять найрідкісніших прізвищ, які мають глибокі історичні корені та країну донині:
Довбуш - походить із козаччини та асоціюється із силою та витривалістю. Це прізвище отримали нащадки легендарного Олекси Довбуша.
Сахно - має грецьке коріння та характерний суфікс "-но", популярний у XVIII столітті.
Масляк - одне із найстаріших, зі згадками про VIII століття. Пішло від слова "масло" й було поширене серед нащадків давніх ремісників.
Трохимчук - старовинне прізвище, утворене від імені Трохим, яке було популярним у часі Київської Русі.
Полтавський - географічне прізвище, яке виникло в період козацької доби. Його носії, як правило, виходять із Полтавщини.
Гладкий - відображає фізичну особливість людини. Це прізвище зустрічається серед нащадків селян XIX століття.
Коваленко - ремісницьке прізвище, яке вказує на професію коваля.
Лісовий - так називали людей, які мешкали біля лісів або мали зв'язок із лісовим господарством.
Миколайчук - "нащадок Миколая", свідчення популярності християнських імен у середньовічній Україні.
Богун - прізвище, пов'язане з історичним полководцем Іваном Богуном, відомо серед нащадків козацької старшини.
Раніше ми писали про те, яким українським прізвищам вже понад тисячу років.
А ще розповідали про те, які прізвища у давнину давали ворожкам та знахарям.
Під час написання матеріалу використані джерела: Молодий буковинець, NV, Етнографія України.