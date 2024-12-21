Женщина во главе рода: 46 украинских фамилий, которые могут на это указывать

В давние времена главным в семье должен был быть мужчина. Однако бывало и такое, что женщина становилась главой семьи, например, из-за гибели мужа. Большинство из таких фамилий можно услышать и в современном мире, вот примеры:

Гандзюк, Ганчук, Ганненко, Гапченко, Гальченко, Гальчук, Ганзенко

Маринич, Мариненко, Маринченко, Маринюк, Маринчук, Марущак, Марусяк, Марухненко, Марущенко, Марунчак, Масьома, Мащенко, Мелащенко, Мелашенко, Меланченко, Мотрук, Мотрич, Мотренко

Катренко, Катрич, Катрук, Катриченко, Катеринчук

Любащенко, Любченко, Любарщук

Наталуха, Натальченко, Наталенко, Харитенко, Химченко, Хивренко

Оксанич, Оксанчук, Оксаниченко, Ольченко, Олениченко

Евдошенко, Ивженко, Ольжич, Ольженко

Есть и еще один признак, что в древности главной в вашем роду могла быть женщина - обратите внимание, из какого слова происходит фамилия.

Если первая часть похожа на женское старинное имя, то сомнений нет - у вас в роду были сильные женщины, которые руководили семьей.