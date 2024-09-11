Жінка безкоштовно живе в гарних будинках по всьому світу вже декілька років: як їй це вдається

37-річна Емма Трескот - професійна "доглядальниця" за будинками. Вона поливає рослини, виносить сміття, доглядає за домашніми тваринами.

Для пошуку роботи жінка користується спеціальним додатком, де їй пропонують тисячі варіантів роботи у різних куточках світу.

У неї вже є свій акаунт та багато схвальних відгуків з 5 зірочками. А це значно полегшує Еммі пошук нових роботодавців.

Крім роботи доглядальницею, Емма також заробляє віртуальним помічником та копірайтером.

Доглядає за будинками Емма з 2022 року. Перший її будинок був у Лондоні. Відтоді вона об'їхала вже чимало міст та країн, і жила у 29 різних будинках - у Лондоні, Брайтоні, Брістолі, Манчестері, Единбурзі, Кардіффі, Дубліні, Белфасті, Відні, Берлині. Зараз жінка у Парижі, а згодом планує поїхати у Бельгію.

"Це стало певною грою - побачити, як довго я зможу підтримувати безперервний графік подорожей", - зізнається Емма.

Емма безкоштовно живе у чужих будинках по всьому світу (фото: instagram.com/wheres_ems)

За весь час роботи їй вдалося вже зекономити чималу суму - від 12 тисяч фунтів стерлінгів на рік. Ідея подорожувати повним робочим днем виникла в Емми після того, як вона попрацювала на яхті.

"Мені сподобався спосіб життя - подорожі, безкоштовне житло, безкоштовне харчування, без рахунків. Усі гроші, які я заробляла, були моїми, і було чудово витрачати їх на все, що я хотіла. Найбільші переваги - це можливість жити, як місцева мешканка в різних районах світу, бачити місця, про які я навіть не знала, і нічого не платити за проживання", - розповідає жінка.

Емма має можливість подорожувати по всьому світу завдяки роботі (фото: instagram.com/wheres_ems)

До роботи на яхті в Емми був власний салон краси, яким вона керувала понад 12 років. Але їй дуже хотілося змін.

"Мені подобається мати компанію домашніх тварин, і звичайно, для мене головне, щоб вони були щасливі. Для мене зараз немає жодних мінусів, і наразі я мала лише позитивний досвід. Я розумію, що це підійде не всім, але я люблю так жити. Я відчуваю, що справді живу - бачу речі, зустрічаюся з людьми та маю неймовірний досвід, який залишиться зі мною назавжди", - каже Емма.