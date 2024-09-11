Женщина бесплатно живет в красивых домах по всему миру уже несколько лет: как ей это удается

37-летняя Эмма Трескот - профессиональная "смотрительница" за домами. Она поливает растения, выносит мусор, ухаживает за домашними животными.

Для поиска работы женщина пользуется специальным приложением, где ей предлагают тысячи вариантов работы в разных уголках мира.

У нее уже есть свой аккаунт и много одобрительных отзывов с 5 звездочками. А это значительно облегчает Эмми поиск новых работодателей.

Помимо работы сиделкой, Эмма также зарабатывает виртуальным помощником и копирайтером.

Ухаживает за домами Эмма с 2022 года. Первый ее дом был в Лондоне. С тех пор она объехала немало городов и стран, и жила в 29 различных домах - в Лондоне, Брайтоне, Бристоле, Манчестере, Эдинбурге, Кардиффе, Дублине, Белфасте, Вене, Берлине. Сейчас женщина в Париже, а затем планирует поехать в Бельгию.

"Это стало определенной игрой - увидеть, как долго я смогу поддерживать непрерывный график путешествий", - признается Эмма.

Эмма бесплатно живет в чужих домах по всему миру (фото: instagram.com/wheres_ems)

За все время работы ей удалось уже сэкономить немалую сумму - от 12 тысяч фунтов стерлингов в год. Идея путешествовать полным рабочим днем возникла у Эммы после того, как она поработала на яхте.

"Мне понравился образ жизни - путешествия, бесплатное жилье, бесплатное питание, без счетов. Все деньги, которые я зарабатывала, были моими, и было прекрасно тратить их на все, что я хотела. Наибольшие преимущества - это возможность жить, как местная жительница в разных районах мира, видеть места, о которых я даже не знала, и ничего не платить за проживание", - рассказывает женщина.

Эмма может путешествовать по всему миру благодаря работе (фото: instagram.com/wheres_ems)

До работы на яхте у Эммы был собственный салон красоты, которым она управляла более 12 лет. Но ей очень хотелось перемен.

"Мне нравится иметь компанию домашних животных, и конечно, для меня главное, чтобы они были счастливы. Для меня сейчас нет никаких минусов, и сейчас я имела только положительный опыт. Я понимаю, что это подойдет не всем, но я люблю так жить. Я чувствую, что действительно живу - вижу вещи, встречаюсь с людьми и имею невероятный опыт, который останется со мной навсегда", - говорит Эмма.