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В Луганской области продолжают тушить последний очаг пожара, ветер не утихает

Луганская область, Среда 07 октября 2020 08:54
В Луганской области продолжают тушить последний очаг пожара, ветер не утихает
Фото: тушение пожара (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Луганской области продолжают тушить последний очаг масштабных пожаров. Огнем уже пройдено территорию площадью около 20 тысяч гектаров.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на утро 7 октября, ликвидированы 9 из 10 очагов пожара. Очаг вблизи села Гавриловка на площади 150 га локализован.

"Привлечена тяжелая инженерная техника ВСУ (БАТ - 2 ед., ИМР - 1 ед.) и пожарный поезд. Авиацией ГСЧС с начала тушения пожаров 588 сбросов (1 тыс. 906 тонн воды)", - сообщили в ГСЧС.

По прогнозу синоптиков на территории Луганской области с 6 по 9 октября будет наблюдаться переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 7-10 м/с, 7-8 октября местами порывы 15-20 м/с, температура воздуха до 24 градусов тепла.

Напомним, пожары в Луганской области вспыхнули 30 сентября. Жертвами пожаров в Луганской области стали 11 человек.

Также РБК-Украина писало, что полиция установила четыре вероятных источника возгорания, которые переросли в пожар в Луганской области.

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