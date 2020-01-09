Жилье в Киеве существенно подорожает: в чем причина

Жилье в Киеве в 2020 году подорожает на 15%. Такой прогноз сделал председатель правления холдинговой компании "Киевгорстрой" Игорь Кушнир в интервью domik.ua.

Эксперт заявил, что стоимость квадратного метра в новом году будет только идти вверх. При этом стоимость квартир на сегодняшний день является минимальной.

Кушнир не берет во внимание элитную недвижимость, потому что там свой алгоритм и тенденции. Доступное жилье сейчас выходит на себестоимость 19-20 тысяч гривен за квадратный метр. В эту цену входит стоимость земли, работ, инфраструктуры и заработок компании.

Он также подчеркнул, что строительно-монтажные работы на сегодняшний день обходятся примерно в 14-15 тысяч гривен за квадратный метр. Кроме того, отмена паевого участия не станет причиной снижения цен на новые квартиры.

Подорожание стоимости квартир на первичном рынке связано с тем, что увеличивается стоимость комплектующих строительства. Также застройщикам необходимо всегда поддерживать зарплату строителям на конкурентном уровне.

Кушнир отметил, что многие строители уже уехали в Европу на заработки, а те что, остались в Украине хотят, чтобы им платили эквивалентную зарплату. Кроме того, постоянно растут расходы на землю, сети и рекламу. Поэтому дешеветь жилье не будет.

Напомним, что жители Украины попали в открытый реестр должников, где находится более полутора миллионов украинцев.