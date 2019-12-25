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Жители Украины попали в открытый реестр должников: как проверить свою фамилию

STYLERЖизнь    25.12.2019 - 14:03
Жители Украины попали в открытый реестр должников: как проверить свою фамилию
В Украине появился открытый реестр должников (фото: torange.biz)

В реестр должников попало более полутора миллионов украинцев

В Украине был обнародован реестр должников. Более полутора миллионов украинцев попали в открытый список. Об этом сообщает электронный сервис Опендатабот.

В реестре должников были опубликованы в открытом доступе почти 1,7 миллионов фамилий украинцев, которые нарушили различные финансовые обязательства. Основные причины попадания в реестр должников, это: неисполнение решений суда, неуплата административных штрафов, задолженности по коммунальным услугам, неуплата алиментов, задолженность по банковским кредитам.

"Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении каких-либо нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости), а также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу", - объяснил юрист Никита Пидгайный.

Как проверить себя в реестре должников

Чтобы проверить, не попали ли вы в список должников, вам понадобится только смартфон и идентификационный номер.

  • Добавьте Опендатабот в любимом мессенджере
  • Отправьте ему свой идентификационный код
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  • Вы получите уведомление о попадании в реестр должников и его причину
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