Жители Украины попали в открытый реестр должников: как проверить свою фамилию

В Украине появился открытый реестр должников (фото: torange.biz)

В реестр должников попало более полутора миллионов украинцев

В Украине был обнародован реестр должников. Более полутора миллионов украинцев попали в открытый список. Об этом сообщает электронный сервис Опендатабот.

В реестре должников были опубликованы в открытом доступе почти 1,7 миллионов фамилий украинцев, которые нарушили различные финансовые обязательства. Основные причины попадания в реестр должников, это: неисполнение решений суда, неуплата административных штрафов, задолженности по коммунальным услугам, неуплата алиментов, задолженность по банковским кредитам.

"Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении каких-либо нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости), а также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу", - объяснил юрист Никита Пидгайный.

Как проверить себя в реестре должников

Чтобы проверить, не попали ли вы в список должников, вам понадобится только смартфон и идентификационный номер.