У жилах холоне кров. 5 психологічних трилерів, після перегляду яких ваш світ перевернеться

Психологічні трилери сильно відрізняються від банальних хорорів, адже вони лякають не скрімерами та різкими звуками. У таких кінострічках важливий саме сюжет.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 трилерів, від яких у жилах холоне кров.
Складний і заплутаний сюжет залишить неймовірний "посмак". У центрі історії чоловік, який усіма силами намагається врятувати свою дружину від раку. Їхній син забуває про всі принципи, але ще страшніше парочка, що живе по сусідству. Вони - серійні вбивці.
Головна героїня переживає дуже непростий розрив. І коли вона думає, що колишній нарешті залишився в минулому, той знову про себе нагадає. І виявиться, що в історії жінки є моменти, про які вона забула. Згадувати все це буде нелегко.
А цей фільм вразить глибиною сюжету. Тут не буде яскравих декорацій або ж спецефектів, гра акторів подарує неймовірні емоції. У центрі сюжету мати та донька. Перша настільки любить другу, що перетворила її життя на справжнє пекло.
Головна героїня намагається втекти від переслідувачів, які контролюють кожен її крок. Дівчина настільки боїться, що готова навіть лягти в психіатричну клініку. Але там її страх посилюється, вона бачить те, що приводить її в жах. І ніхто їй не вірить.
Фільм починається з того, що колишні шпигуни зустрічаються знову. І раптово вони згадують про дуже складну справу, яку їм так і не вдалося розкрити. А потім обидва розуміють, що вечеря закінчиться тим, що в живих залишиться тільки один із них.
До слова, раніше ми вже називали моторошні фільми про маніяків і вбивць, від яких волосся стає дибки.
Крім цього, нещодавно були названі цікаві міні-серіали на вечір.