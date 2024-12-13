ua en ru
Пт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

5 коротких і дуже цікавих серіалів, які можна "проковтнути" за одні вихідні

П'ятниця 13 грудня 2024 19:50
UA EN RU
5 коротких і дуже цікавих серіалів, які можна "проковтнути" за одні вихідні Що подивитися з дівчиною (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Якщо ви шукаєте цікавий серіал на вихідні, то зверніть свою увагу на історії з одним сезоном. Такі варіанти чудово підійдуть тим, хто хоче переглянути все від початку і до кінця всього за кілька вечорів.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 міні-серіалів, які чудово підійдуть для вихідних.

"Покерфейс"

Серіал розповість про дівчину, яка буквально за секунду може визначити, чи чесні з нею її співрозмовники. Це може здаватися справжнім даром згори, але часом така здатність призводить до проблем. І тому головна героїня вирішує знайти застосування своєму таланту, щоб допомогти людям.

"Минулої ночі в Треморі"

Незвичайний міні-серіал розповість про піаніста, якого б'є блискавкою. Після цього його життя, яке було сповнене нещастям, кардинально змінюється, але не в кращий бік. Чоловік починає бачити події з майбутнього і розуміє, що його близькі у великій небезпеці.

"Чорний птах"

Кримінальний міні-серіал розповість про наркоторговця, який починає співпрацювати з ФБР. Йому доручають важливу справу - допитати та дізнатися важливу інформацію про вбивцю. Для цього йому доведеться втертися до нього в довіру. І головним героєм виявиться саме той, кого намагаються обдурити.

"11.22.63"

Серіал за мотивами роману Стівена Кінга змусить вас затамувати подих. У центрі сюжету - звичайний учитель англійської мови. І він має повернутися в минуле, щоб запобігти вбивству Кеннеді. Чи вдасться йому врятувати майбутнє?

"Захоплений рейс"

А цей міні-серіал полоскоче вам нерви. У ньому ви не побачите смішних сцен, а перебуватимете в напрузі до самого кінця. Досвідчений парламентер випадково опиниться на борту літака, який захопили терористи. І йому доведеться рятувати не тільки оточуючих, а ще й самого себе.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, які фільми стали найпопулярнішими у 2024 році.

Крім цього, нещодавно було названо культові різдвяні комедії для гарного настрою.

Читайте РБК-Україна в Google News
фильмы Фільми
NEWS
Масштабний удар по енергетиці та посилені графіки. Що відомо про наслідки атаки по Україні
Масштабний удар по енергетиці та посилені графіки. Що відомо про наслідки атаки по Україні