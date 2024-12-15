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В жилах стынет кровь. 5 психологических триллеров, после просмотра которых ваш мир перевернется

Фильмы о безумии и маньяках (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Психологические триллеры сильно отличаются от банальных хорроров, ведь они пугают не скримерами и резкими звуками. В таких кинолентах важен именно сюжет.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 триллеров, от которых в жилах стынет кровь.

"Дьявол всегда здесь"

Сложный и запутанный сюжет оставит невероятное "послевкусие". В центре истории мужчина, который всеми силами старается спасти свою жену от рака. Их сын забывает обо всех принципах, но куда ужаснее парочка, живущая по соседству. Они - серийные убийцы.

 

"Под покровом ночи"

Главная героиня переживает очень непростой разрыв. И когда она думает, что бывший наконец-то остался в прошлом, тот снова о себе напомнит. И окажется, что в истории женщины есть моменты, о которых она забыла. Вспоминать все это будет нелегко.

 

"Взаперти" (Беги)

А этот фильм поразит глубиной сюжета. Здесь не будет ярких декораций или же спецэффектов, игра актеров подарит невероятные эмоции. В центре сюжета мать и дочь. Первая настолько любит вторую, что превратила ее жизнь в сущий ад.

 

"Сумасшедшая" (Не в себе)

Главная героиня пытается бежать от преследователей, которые контролируют каждый ее шаг. Девушка настолько боится, что готова даже лечь в психиатрическую клинику. Но там ее страх усиливается, она видит то, что приводит ее в ужас. И никто ей не верит.

 

"Старые ножи"

Фильм начинается с того, что бывшие шпионы встречаются снова. И внезапно они вспоминают об очень сложном деле, которое им так и не удалось раскрыть. А затем оба понимают, что ужин закончится тем, что в живых останется только один из них.

 

К слову, ранее мы уже называли жуткие фильмы о маньяках и убийцах, от которых волосы встают дыбом.

Помимо этого, недавно были названы интересные мини-сериалы на вечер.

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