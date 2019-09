Жил жизнью, полной приключений: умер владелец сети отелей Hilton

Баррон Хилтон умер в США 19 сентября

19 сентября в США в городе Лос-Анджелес на 91-м году жизни скончался известный во всем мире отельер Баррон Хилтон. Об этом сообщает информационный портал CNN.

Внучка отельера, известная актриса и певица Пэрис Хилтон опубликовала в своем Twitter: "Я глубоко опечалена смертью моего деда Баррона Хилтона. Он был легендой, провидцем, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной достижений и приключений".

I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a life full of accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. pic.twitter.com/eGFXAz1LUr