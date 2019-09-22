Жил жизнью, полной приключений: умер владелец сети отелей Hilton

Баррон Хилтон умер в США 19 сентября (иллюстративное фото: libguides.com)

Баррон Хилтон умер в США 19 сентября

19 сентября в США в городе Лос-Анджелес на 91-м году жизни скончался известный во всем мире отельер Баррон Хилтон. Об этом сообщает информационный портал CNN.

Внучка отельера, известная актриса и певица Пэрис Хилтон опубликовала в своем Twitter: "Я глубоко опечалена смертью моего деда Баррона Хилтона. Он был легендой, провидцем, блестящим, красивым, добрым и жил жизнью, полной достижений и приключений".

I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a life full of accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. pic.twitter.com/eGFXAz1LUr — Paris Hilton (@ParisHilton) 20 сентября 2019 г.

Напомним, что прежде чем присоединиться к своему отцу в гостиничной индустрии, Баррон Хилтон оттачивал свои деловые навыки в различных предпринимательских предприятиях.

В 1954 году Баррон был избран вице-президентом Hilton Hotels, руководя франчайзинговыми операциями компании и создавая кредитную карту Carte Blanche в качестве услуги для клиентов компании.

После того, как Баррон Хилтон был назначен ответственным за Hilton Hotels Corporation, он вскоре проявил гений своего отца в области контроля расходов и сделок с недвижимостью. Под его надзором Hilton Hotels стала первой компанией, зарегистрированной на Нью-Йоркской фондовой бирже, которая рискнула выйти на игровой рынок.

Напомним, что умер артист, который сыграл главную роль в мюзикле "Иисус Христос – суперзвезда".

До этого умер знаменитый певец, исполнитель культовых советских хитов.