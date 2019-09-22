Жив життям, повним пригод: помер власник мережі готелів Hilton

Спадкоємець помер в США 19 вересня (ілюстративне фото: libguides.com)

Спадкоємець помер в США 19 вересня

19 вересня в США в місті Лос-Анджелес на 91-му році життя помер відомий у всьому світі отельєр спадкоємець. Про це повідомляє інформаційний портал CNN.

Онука готельєра, відома актриса і співачка Періс Хілтон опублікувала у своєму Twitter: "Я глибоко засмучена смертю мого діда Баррона. Він був легендою, провидцем, блискучим, красивим, добрим і жив життям, сповненим досягнень та пригод".

I am deeply saddened by the loss of my grandfather Barron Hilton. He was a Legend, a visionary, brilliant, handsome, kind and lived a full of life accomplishment and adventure. Ever since I was a little girl I have looked up to him as a businessman. pic.twitter.com/eGFXAz1LUr — Paris Hilton (@ParisHilton) 20 вересня 2019 р.

Нагадаємо, що перш ніж приєднатися до свого батька в готельній індустрії, спадкоємець відточував свої ділові навички в різних підприємницьких справах.

У 1954 році Баррон був обраний віце-президентом Hilton Hotels, керуючи франчайзинговими операціями компанії і створюючи кредитну картку Carte Blanche в якості послуги для клієнтів компанії.

Після того, як спадкоємець був призначений відповідальним за Hilton Hotels Corporation, він незабаром виявив геній свого батька в області контролю витрат і угод з нерухомістю. Під його наглядом Hilton Hotels стала першою компанією, зареєстрованою на Нью-Йоркській фондовій біржі, яка ризикнула вийти на ігровий ринок.

Нагадаємо, що помер актор, який зіграв головну роль в мюзиклі "Ісус Христос – суперзірка".

До цього помер знаменитий співак, виконавець культових радянських хітів.