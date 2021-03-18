UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Жил с неправильным диагнозом: во Львове подросток не мог ходить из-за редкой болезни

Автор: Роман Мирончук

Во Львове 17-летнему подростку с редкой болезнью сделали операцию. Парень всю жизнь жил с неправильным диагнозом. Изначально врачи считали, что у него ДЦП, а потом его мать увидела по ТВ девушку с похожими симптомами, но другой болезнью.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Владимир сдал анализы, которые подтвердили, что у него редкое заболевание - торсионная дистония. При этом врачи говорят, что его очень сложно диагностировать.

Ранее парень был прикован к постели, он с трудом шевелил ногами. Кардинальные перемены произошли после того, как врач назначил правильное лечение. После лечения он начал двигаться и говорить. Теперь готовится к своим первым шагам в жизни.

"Он нам выписал таблетки и сказал идите домой, если будут изменения, звоните. Мы поехали домой, выпили таблеточку, он начал вставать, руки поднимать. Мы всю ночь не спали с мужем", - поделилась радостной новостью мама парня Иванна Прыриз.

Женщина также рассказала, что была во многих больницах и нигде не могли установить правильный диагноз.

Впереди у Владимира еще одна операция. Ему должны установить нейростимулятор мозга. Он должен помочь ему быстрее зажить полноценной жизнью.

Во Львове прооперировали подростка с редкой болезнью (видео: YouTube)

Напомним, в Хмельницком врачи поставили пациенту неправильный диагноз и удалили вместо опухоли здоровый глаз.

Ранее украинские врачи первыми в мире провели операцию по удалению гигантской опухоли глаза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Львовоперация
Читайте также
Внук Григория Чапкиса непросто перенес хирургическую операцию: решил, что его бросили
Под Львовом пьяный в хлам водитель врезался в семью и пытался сбежать
Прогноз погоды