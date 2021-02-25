Украинские врачи первыми в мире провели операцию по удалению гигантской опухоли глаза: как это удалось

В Одессе успешно провели уникальную хирургическую операцию по удалению внутриглазной гемангиомы хориоидеи большого размера. Такие операции никто в мире еще не проводил.

Об этом рассказали в пресс-службе Института глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова АМН Украины.

Сообщается, что 21-летняя пациентка с синдромом Стюрж-Вебера и гемангиомой сосудистой оболочки глаза (хориоидеи) большого размера (12,2 мм х 16,1 мм, выстояние в стекловидное тело - 6 мм), которая увеличивалась в течение 2 лет, могла лишиться зрения, так как известные методы лечения были неэффективны из-за больших размеров новообразования. У девушки развивалось экссудативная отслойка сетчатки, что могло привести к развитию неоваскулярной глаукомы с последующей энуклеацией глаза.

Одесские врачи приняли решение о проведении эндорезекции новообразования с использованием высокочастотной электросварки биологических тканей (ВЕБТ) по авторской методике, разработанной совместно с институтом Патона НАН Украины.

Они же разработали и необходимый для проведения вмешательств инструментарий.

Уникальную операцию провел заведующий отделом патологии сетчатки и стекловидного тела, доктор медицинских наук Николай Уманец.

В результате хирургического вмешательства молодой девушке удалось сохранить глаз как орган, а также у пациентки появилось "предметное" зрение.

Гемангиома + экссудативная отслойка сетчатки (фото: institut-filatova.com.ua)

Результат высокочастотной электросварки биологических тканей (фото: institut-filatova.com.ua)

Склеральных ложе после полного удаления гемангиомы в пределах здоровых тканей (фото: institut-filatova.com.ua)