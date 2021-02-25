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Украинские врачи первыми в мире провели операцию по удалению гигантской опухоли глаза: как это удалось

Новина українською → Одесса, Четверг 25 февраля 2021 14:40
Украинские врачи первыми в мире провели операцию по удалению гигантской опухоли глаза: как это удалось Хирургическая операция (фото: freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе успешно провели уникальную хирургическую операцию по удалению внутриглазной гемангиомы хориоидеи большого размера. Такие операции никто в мире еще не проводил.

Об этом рассказали в пресс-службе Института глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова АМН Украины.

Сообщается, что 21-летняя пациентка с синдромом Стюрж-Вебера и гемангиомой сосудистой оболочки глаза (хориоидеи) большого размера (12,2 мм х 16,1 мм, выстояние в стекловидное тело - 6 мм), которая увеличивалась в течение 2 лет, могла лишиться зрения, так как известные методы лечения были неэффективны из-за больших размеров новообразования. У девушки развивалось экссудативная отслойка сетчатки, что могло привести к развитию неоваскулярной глаукомы с последующей энуклеацией глаза.

Одесские врачи приняли решение о проведении эндорезекции новообразования с использованием высокочастотной электросварки биологических тканей (ВЕБТ) по авторской методике, разработанной совместно с институтом Патона НАН Украины.

Они же разработали и необходимый для проведения вмешательств инструментарий.

Уникальную операцию провел заведующий отделом патологии сетчатки и стекловидного тела, доктор медицинских наук Николай Уманец.

В результате хирургического вмешательства молодой девушке удалось сохранить глаз как орган, а также у пациентки появилось "предметное" зрение.

Украинские врачи первыми в мире провели операцию по удалению гигантской опухоли глаза: как это удалось

Гемангиома + экссудативная отслойка сетчатки (фото: institut-filatova.com.ua)

Украинские врачи первыми в мире провели операцию по удалению гигантской опухоли глаза: как это удалось

Результат высокочастотной электросварки биологических тканей (фото: institut-filatova.com.ua)

Украинские врачи первыми в мире провели операцию по удалению гигантской опухоли глаза: как это удалось

Склеральных ложе после полного удаления гемангиомы в пределах здоровых тканей (фото: institut-filatova.com.ua)

Ранее сообщалось, что в декабре в Украине впервые провели операцию по пересадке ребенку органа от донора посмертно. В Киеве врачи успешно пересадили почки погибшего 38-летнего мужчины 3-летней девочке, а другие донорские органы спасли еще троих человек.

Напомним, недавно во Львове женщине удалили гигантскую опухоль весом 30 килограммов.

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