Жестокое убийство фермеров под Николаевом: полиция задержала подозреваемого

В Николаевской области произошло жестокое убийство пары пенсионеров. Спустя два месяца правоохранители задержали подозреваемого, которым оказался сотрудника погибшего главы фермерского хозяйства. Об этом говорится в сообщении полиции Николаевской области.

По словам полиции, в убийстве фермеров обвиняется 44-летний местный житель, ранее работавший бухгалтером у фермера. В 2013 году он был уволен с компании из-за махинаций с деньгами.

Убийство фермеров под Николаевом (фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev)

Злоумышленник обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Украины: п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство двух лиц из корыстных побуждений" и ч. 4 ст. 187 "Разбой". За содеянное преступление ему грозит пожизненное заключение.

Убийство фермеров под Николаевом (видео: YouTube/Поліція Миколаївщини)

Напомним, что убийство 71-летнего фермера и его 64-летней жены произошло 15 мая этого года в их доме. Тело убитых обнаружил их сын, когда приехал на работу и увидел, что отца нет, то сначала начал ему звонить на телефон, а потом поехал к ним домой.

Убийство фермеров под Николаевом (фото: mk.npu.gov.ua)

Когда он подъехал к дому, то увидел, что из-под ворот вытекает кровь. Его мать лежала во дворе, а тело отца было в доме. Родители были в лужах крови, с множественными колотыми и рубленными ранениями. Перед смертью их долго пытали.

Убийство фермеров под Николаевом (YouTube/ТСН)

По словам соседей, убитые Владимир и Людмила Новицкие были обеспеченными фермерами, но жили скромно. Друг Владимира Новицкого заявил полиции, что фермеру поступали угрозы.

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