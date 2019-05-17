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Долго пытали: новые подробности убийства фермеров под Николаевом

STYLERЖизнь    17.05.2019 - 12:03
Долго пытали: новые подробности убийства фермеров под Николаевом
В Николаевской области жестоко убили фермеров (Коллаж РБК-Украина)

Друг погибшего утверждает, что Новицкому угрожали незадолго до трагедии

В Николаевской области до смерти замучили пару пенсионеров. Владимир и Людмила Новицкие были фермерами, были обеспечены, но по словам соседей, жили достаточно скромно. Перед смертью их долго пытали, сообщили в сюжете ТСН.

71-летнего отца и 64-летнюю мать обнаружил сын, который возглавляет фермерское хозяйство.  Он утром приехал на работу и обнаружил, что отца нет. Начал звонить, но телефоны родителей не отвечали. Тогда он собрался и поехал к ним домой. Когда подъехал к дому, то увидел, как из-под ворот течет кровь. Мама лежала во дворе, а отец в доме. Оба были в лужах крови, с множественными ранениями.

Долго пытали: новые подробности убийства фермеров под Николаевом

Фото: mk.npu.gov.ua

"Все раны колотые и рубленные. В помещении все перевернуто. Можно сказать, что проникали именно с целью завладения имуществом", - рассказал заместитель начальника следственного управления ГУ НП в Николаевской области Игорь Демьяненко.

Убийцы проникли в дом поздно ночью, когда все село спало. По обстановке в доме полиция сделала выводы, что пенсионеров долго пытали, били ножкой стула. Женщина судя по всему смогла вырваться и выбежала во двор, но преступники ее догнали и убили возле ворот.

Соседи говорят, что ничего ночью не слышали и утверждают, что было даже как-то подозрительно тихо. Новицких в селе уважали, говорят, что они были богаты, но жили скромно.

У полиции в разработке несколько версий и друг Владимира Новицкого сообщил, что фермеру поступали угрозы. Правоохранители проводят расследование и выясняют, что именно было украдено в доме, а также кто мог угрожать семье фермеров.

Убийство фермеров под Николевом (YouTube/ТСН)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что сын пожилой четы фермеров обнаружил их убитыми в собственном доме.

А также мы рассказывали о том, что появились детали жуткого убийства во Львовской области.

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