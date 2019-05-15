Нашел трупы родителей: под Николаевом жестоко убили семью фермеров

Коллаж РБК-Украина

Сын обнаружил бездыханные тела родственников

Сын обнаружил тела родителей с внешними признаками насильственной смерти в Березнеговатском районе Николаевской области. Об этом информирует пресс-служба полиции.

Двойное убийство произошло в собственном доме 15 мая. Погибшими оказались 71-летний председатель фермерского хозяйства и его 64-летняя жена.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники выясняют все обстоятельства и принимают меры по установлению причастных к преступлению лиц.

Фото: (mk.npu.gov.ua)

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного заключения.

Напомним, что бывший чемпион мира по сумо Дмитрий Слепченко расстрелял мотоциклиста в мае 2017 года, после чего был помещен в психиатрическую больницу. Вячеслав Аброськин 15 мая сообщил новые детали о происшествии.

Мы писали, что 4 мая в Черкассах избили журналиста Вадима Комарова, который был неудобен местным властям, и теперь пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице. Неравнодушных украинцев просят о помощи.