Жестокое убийство девушек в Киеве: подозреваемых задержали

В Киеве были жестоко убиты две девушки 16 и 19 лет Ева и Мария - их тела полиция обнаружила 4 января связанными в шкафу в съемной квартире на Подоле со следами десятков ножевых ранений. Сегодня на рассвете подозреваемые в преступлении были задержаны в Одессе.

Накануне правоохранители сообщили о розыске 34-летнего мужчины Сергея Ксендзика и 19-летней девушки Елизаветы Бершацкой - именно их подозревают в убийстве в столице на улице Кирилловская.

Полицейские задержали пару в пять утра, передают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Подозреваемым в двойном убийстве в столице должны вскоре избрать меру пресечения.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, что Ева и Мария арендовали посуточно квартиру по адресу улица Кирилловская, 127 накануне Нового 2020 года. 2 января правоохранители объявили девушек пропавшими, и еще через два дня Камынину и Лысенко обнаружили убитыми.

Это произошло после того, как хозяйка 4 января пришла для приема жилья и сдачи другим арендаторам - на балконе в шкафу она увидела два трупа, лежащих друг на друге. Ноги погибшей были замотаны скотчем. По ее информации, парень одной из погибшей прислал СМС-сообщение, что они съезжают раньше.

Подозреваемый Ксендзик - из села Любитов Ковельского района Волынской области, неоднократно судимый. Бершацкая - уроженка села Липняжки Добровеличковского района в Кировоградской области.

Подозреваемые в двойном убийстве в Киеве (Фото: Киев Оперативный)

Предположительно, именно они перед Новым годом сняли ту квартиру, в которой нашли тела девушек.

По факту убийства девушек в Киеве было начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК.