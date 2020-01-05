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В Киеве пропавших девушек нашли убитыми: появились фото подозреваемых

STYLERЖизнь    05.01.2020 - 21:36
В Киеве пропавших девушек нашли убитыми: появились фото подозреваемых
В Киеве нашли трупы девушек (фото: РБК-Украина)

Полиция подозревает в убийстве девушек мужчину и девушку

В Киеве на Подоле полиция обнаружила трупы двух девушек, которых искали со 2 января. Ими оказались Ева и Мария, им было 16 и 19 лет. Трупы нашли в квартире на улице Кирилловской, которая сдавалась посуточно. Хозяйка жилья говорила, что сдала квартиру молодым людям 31 декабря. Но после празднования Нового года, 4 января, в шкафу обнаружила трупы молодых девушек.

Сейчас полиция разыскивает подозреваемых в жутком убийстве - 34-летнего мужчину и 19-летнюю девушку. Ксендзик Сергей Дмитриевич 1985 г.р.и Бершацкая Елизавета Васильевна 2000 г.р. объявлены в розыск за совершение преступления, а именно убийства.

Мужчина неоднократно судимый 34-летний волынянин Сергей Ксендзик из села Любитов Ковельского района, а девушка - Елизавета Бершацкая (2000 год рождения) из села Липняжки Добровеличковского района в Кировоградской области.

Предположительно, что именно они перед Новым годом сняли квартиру, где нашли тела. Ранее стало известно, что за сутки до окончания срока аренды парень написал владелице жилья, что он с девушкой освободит помещение раньше.

О пропаже погибших девушек сообщили за несколько дней до случившегося – 2 января. Камынина и Лысенко вышли в магазин в районе Дорогожичей и пропали.

В Киеве пропавших девушек нашли убитыми: появились фото подозреваемых

Подозреваемые в убийстве (Киев Оперативный)

Для установления окончательной причины смерти тела пострадавших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Следователи открыли уголовное производство. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

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